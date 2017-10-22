Выборы в Японии: люди идут проголосовать быстрее из-за тайфуна

КИЕВ, 22 окт — РИА новости Украина. В воскресенье, 22 октября, в Японии проходят парламентские выборы.

Явка в первые четыре часа выборов составила 12,24%, что на 1,16 процентных пункта выше аналогичного показателя 2014 года, при этом сотрудники участковых избирательных комиссий не исключают, что после обеда тенденция может измениться.

По данным министерства внутренних дел и коммуникаций, наибольшая активность избирателей наблюдалась в префектуре Ямагата на северо-западе главного японского острова Хонсю. Наименьшая явка отмечена в префектуре Сайтама.

Вместе с этим есть мнение, что во второй половине дня японцы могут менее охотно идти на избирательные участки в связи с приближением мощного тайфуна.

"Думаю, что до обеда людей будет больше, чем в послеобеденное время, так как это может быть опасно. Много людей проголосовали заранее", — заявила РИА Новости сотрудница избирательной комиссии в районе Ниси японского города Осака.

В 07.00 по всей стране открылись 47,7 тысячи избирательных участков. На большинстве участков голосование продлится до 8 вечера (14.00 мск). Однако в связи с приближением мощного тайфуна "Лан" голосование примерно на 16 тысячах участков, в основном в южных районах страны может завершиться раньше.

За 465 мест в нижней палате парламента Японии будут бороться 1,18 тысячи кандидатов. Основная борьба развернется между так называемыми "тремя полюсами": правящей коалицией Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" и двумя оппозиционными силами — Партией надежды и Конституционно-демократической партией.

Согласно опросам, проведенным за несколько дней до выборов японскими СМИ, Либерально-демократическая партия, которую возглавляет Синдзо Абэ, и ее традиционный партнер по правительственной коалиции — "Комэйто" — могут рассчитывать примерно на две трети депутатских мандатов. Этого достаточно для проведения любого законопроекта, поскольку позволяет преодолеть вето верхней палаты.

Партия надежды получит 57 мест, на которые рассчитывала в начале предвыборной гонки, или немногим меньше, предрекают данные опросов. Конституционно-демократической партии прочат около 50 мест.