Тайфун "Ханун": во Вьетнаме - 68 погибших, в Китае - штормовое предупреждение

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. На ряд стран в западной части Тихого океана обрушился тайфун "Ханун". Об этом сообщают местные метеослужбы, передает ТСН.

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В частности, во Вьетнаме он бурлит еще со вторника, 10 октября. По данным Управления по ликвидации стихийных бедствий страны, количество погибших от оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, которые принес с собой ураган, возросло до 68 человек, еще 34 человека считаются пропавшими без вести, а 32 человека заявили о ранении и ушибах.

Кроме этого, стихия нанесла ущерб поголовью скота и повредила инфраструктуру в некоторых районах страны.

Сейчас тайфун движется в направлении Китая. В связи с этим в Гонконге уже объявили штормовое предупреждение, сообщили в метеорологической обсерватории. Опасность тайфуна оценивается в восемь баллов из десяти возможных.

По данным синоптиков, тайфун будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 20 км / ч и может достичь восточного побережья провинции Хайнань или обойти ее и обрушиться на северную часть Вьетнама между воскресеньем и понедельником.

Также ожидается сильный прилив, который может вызвать подтопление низменных районов.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, 62 пострадали в Гонконге в результате тайфуна "Пакхар", обрушившегося на юг Китая, еще восемь человек получили травмы в Макао.