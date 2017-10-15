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    Тайфун "Ханун": во Вьетнаме - 68 погибших, в Китае - штормовое предупреждение

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    Согласно прогнозам, тайфун будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 20 км/ч. В Гонконге уже объявили штормовое предупреждение. Опасность тайфуна оценивается в восемь баллов из десяти возможных.
    Тайфун. Архивное фото
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. На ряд стран в западной части Тихого океана обрушился тайфун "Ханун". Об этом сообщают местные метеослужбы, передает ТСН.

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    В частности, во Вьетнаме он бурлит еще со вторника, 10 октября. По данным Управления по ликвидации стихийных бедствий страны, количество погибших от оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, которые принес с собой ураган, возросло до 68 человек, еще 34 человека считаются пропавшими без вести, а 32 человека заявили о ранении и ушибах.

    Кроме этого, стихия нанесла ущерб поголовью скота и повредила инфраструктуру в некоторых районах страны.

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    Сейчас тайфун движется в направлении Китая. В связи с этим в Гонконге уже объявили штормовое предупреждение, сообщили в метеорологической обсерватории. Опасность тайфуна оценивается в восемь баллов из десяти возможных.

    По данным синоптиков, тайфун будет двигаться в северо-западном направлении со скоростью 20 км / ч и может достичь восточного побережья провинции Хайнань или обойти ее и обрушиться на северную часть Вьетнама между воскресеньем и понедельником.

    Также ожидается сильный прилив, который может вызвать подтопление низменных районов.

    Ранее сообщалось, что один человек погиб, 62 пострадали в Гонконге в результате тайфуна "Пакхар", обрушившегося на юг Китая, еще восемь человек получили травмы в Макао.

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