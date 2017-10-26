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    Фотоленты

    Следственные действия на месте взрыва в Киеве

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (31)

    (обновлено: )49
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва
    Следственные действия на месте взрыва
    Покушение на Игоря Мосийчука в Киеве
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    Следственные действия на месте взрыва
    УНИАН
    Покушение на Игоря Мосийчука в Киеве
    Покушение на Игоря Мосийчука в Киеве
    Facebook Оксаны Блыщик

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    Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в Киеве, среди которых покушение на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам, заявил в четверг первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

    Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.

    "Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал Кононенко на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

    Появились кадры джипа Мосийчука после взрыва. Видео
    facebook.com/vasiliyapasoff
    Появились кадры джипа Мосийчука после взрыва

    По его словам, следствие также не отвергает версию относительно покушения на убийство на любого политического и общественного деятеля, который мог находиться в то время на канале "Эспрессо".

    Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

    Читайте также: Ночной кошмар. Все подробности смертельного взрыва в Киеве

    Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт.

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