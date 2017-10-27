Теракт в Киеве. Мосийчук мог и не быть настоящей целью - криминалист

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Взрыв в Соломенском районе Киева был скорее покушением на жизнь —экс-подполковника МВД Михаила Мормиля, а не народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, заявила юрист-криминолог Анна Маляр.

К соответствующему выводу эксперт пришла, проанализировав видео с камеры наблюдения.

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. Происшествие произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Позже стало известно, что по дороге в больницу скончался охранник Мосийчука — 31-летний Руслан Кушнир. Также погиб проходивший мимо Михаил Мормиль, бывший работник Юридического департамента МВД Украины. Всего в результате взрыва пострадали 5 человек, в том числе известный украинский политолог Виталий Бала.

"На видео видно, что в момент взрыва ближе всего к эпицентру находится именно погибший, проживавший в этом доме (Михаил Мормиль, — Ред). А сам Мосийчук, Бала были на определенном расстоянии", — сказала Маляр в эфире Громадського радио.

По ее мнению, если бы мишенью был Мосийчук, то взрывчатку, скорее всего, заложили бы в его машину. Зато ее заложили в мопед, который стоял довольно далеко от подъезда, откуда выходил нардеп.

"Если есть посягательство на конкретное лицо, то взрывчатку подкладывают в то транспортное средство, в котором это лицо будет ехать. Если эта взрывчатка подкладывается в мопед, мотоцикл и т.д., то планируется, что человек будет проходить мимо", — отметила Маляр.

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Эксперт также отметила, что накануне узнала о том, что Мормилю угрожали и он переживал за свою безопасность.

Ранее следствие выяснило, что взрывчатка была с дистанционным управлением. Таким образом, она сработала не в запрограммированное время, а тогда, когда этого захотел злоумышленник. Маляр подчеркнула, что следователи обязательно должны рассматривать версию покушения на жизнь Мормиля, которого в прокуратуре называют "случайным прохожим", поскольку она "абсолютно логична".

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко ранее заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. МВД квалифицировало взрыв на ул. Адама Мицкевича как теракт. Следствие возглавило ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять столичная прокуратура.