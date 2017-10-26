Порошенко впервые прокомментировал взрыв в Киеве

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранителей как можно скорее расследовать взрыв возле офиса телеканала в Киеве, в результате которого пострадал депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва у телеканала "Эспрессо". Искренне желаю выздоровления раненым. Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Петр Порошенко/Twitter, 26 октября 2017

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа. Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный украинский политтехнолог Виталий Бала.

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Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

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Советник главы МВД Зорян Шкиряк и нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко заявили, что одна из версий следствия по факту взрыва в Киеве, при котором пострадал нардеп Игорь Мосийчук, — это действия российских спецслужб для дестабилизации политической ситуации в Украине. Советник главы МВД Иван Варченко добавил, что "следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика". Взрыв на улице Адама Мицкевича квалифицирован как теракт.