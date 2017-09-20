наверх
20.09.201715:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Масштабные меры безопасности в центре Киева

    (обновлено: )21503
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Усиленные меры безопасности в правительственном квартале
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Софи ЛоренБелла синьора. Самой красивой итальянке Софи Лорен 83 года13:28 20.09.2017
    Лукашенко на учениях Запад-2017Лукашенко на учениях "Запад-2017"12:54 20.09.2017
    Возле одесской мэрии начались потасовки"Ситуация напряженная". Возле одесской мэрии начались потасовки11:29 20.09.2017
    Одесская мэрия готовится к сессии и пикетуВ ожидании штурма. Под Одесскую мэрию стянули сотни правоохранителей10:33 20.09.2017
    Последствия мощного землетрясения в МексикеСмертельное и разрушительное землетрясение в Мексике06:47 20.09.2017
    Бараку Обаме устроили фотошоп-баттлБараку Обаме устроили фотошоп-баттл22:58 19.09.2017
    Новые граффити Бэнкси в ЛондонеЛегендарный Бэнкси взбудоражил Лондон двумя новыми граффити21:45 19.09.2017
    Соленые озера в провинции ШаньсиСоленые озера в Китае окрасились в фантастические цвета18:40 19.09.2017
    Брифинг Михаила Саакашвили на улице Банковой в КиевеФотоитоги 19 сентября: Саакашвили в Киеве, Порошенко в США, пожары в Черкасской области17:49 19.09.2017
    Все фотоленты

    Накануне центр Киева погряз в заторах из-за блокирования улиц массовыми акциями протеста. Утром движение транспорта было перекрыто в правительственном квартале. К тому же, была существенно усилена охрана правопорядка. Так, на площади Конституции возле парламента собрались медработники, несогласные с правительственной медреформой.

    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Antikor.com.ua
    Порошенко и Аваков: вместе невозможно и врозь – никак

    Еще одна массовая акция проходила у стен Нацбанка. В связи с этим правоохранители перекрыли движение по улице Грушевского, в правительственном квартале на проезжей части были установлены металлоискатели, а за порядком следили около 3,5 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.

    Чем обусловлены такие масштабные меры безопасности в центре Киева, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил советник главы МВД Иван Варченко.

    "Сейчас — начало осени, окончание сезона отдыха, когда Киев был полупустым городом, и начало сезона активности, в том числе общественной. Людей в городе стало больше, различных мероприятий станет больше однозначно, и мы понимаем, что в этих условиях, в которых Украина находится уже 3,5 года, больше террористической угрозы и, соответственно, противодействия этой угрозе с помощью правоохранительной системы, поэтому и полицейских на улицах будет больше, и нацгвардейцев, и мер безопасности. Это вполне логично и никаких оснований для никакой паники я здесь для трезвых и умных людей не вижу", — заявил Варченко.

    Читайте также: Митинг в белых халатах. Украина рискует остаться без врачей 

    Ссылки по теме:
    Теги: