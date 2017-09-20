Накануне центр Киева погряз в заторах из-за блокирования улиц массовыми акциями протеста. Утром движение транспорта было перекрыто в правительственном квартале. К тому же, была существенно усилена охрана правопорядка. Так, на площади Конституции возле парламента собрались медработники, несогласные с правительственной медреформой.

Еще одна массовая акция проходила у стен Нацбанка. В связи с этим правоохранители перекрыли движение по улице Грушевского, в правительственном квартале на проезжей части были установлены металлоискатели, а за порядком следили около 3,5 тысяч полицейских и бойцов Нацгвардии.

Чем обусловлены такие масштабные меры безопасности в центре Киева, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил советник главы МВД Иван Варченко.

"Сейчас — начало осени, окончание сезона отдыха, когда Киев был полупустым городом, и начало сезона активности, в том числе общественной. Людей в городе стало больше, различных мероприятий станет больше однозначно, и мы понимаем, что в этих условиях, в которых Украина находится уже 3,5 года, больше террористической угрозы и, соответственно, противодействия этой угрозе с помощью правоохранительной системы, поэтому и полицейских на улицах будет больше, и нацгвардейцев, и мер безопасности. Это вполне логично и никаких оснований для никакой паники я здесь для трезвых и умных людей не вижу", — заявил Варченко.

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