Эксперт: европейцев учат быть готовыми к терактам

GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В будущем джихадисты будут готовить новые теракты в Европе, среди них могут быть такие типы атак, как массовое отравление пищи или организация лесных пожаров.

Об этом говорится в отчете Главного управления Национальной полиции Франции, которая ссылается на материалы джихадистской пропаганды. В них организаторам атак предлагается "обрести доверие неверующих, скрывая свою радикализацию", после чего внезапно совершить теракт.

В связи с возможной угрозой полиция намерена усилить меры безопасности.

Насколько реальна угроза новых терактов в Европе, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал подполковник милиции запаса, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Для чого взагалі потрібно було оприлюднювати цей звіт? Щоб населення більш обережно ставилося один до одного чи людей іншої національності та віросповідання?

— Я думаю, що лише для того, щоб населення пам'ятало, що загроза існує, щоб люди були уважними, тому що головною причиною, чому стається нещастя, чому можуть статися, можуть ефективними бути терористичні атаки — це саме безпечність або байдужість населення.

Адже саме вони, як правило, перші можуть відреагувати та повідомити, що побачили щось незвичайне чи підозріле. І коли вони будуть про це знати, коли вони будуть до цього готові, коли вони періодично будуть про це думати, то їм буде краще на це реагувати.

Це йде по принципу, якщо ти проінформований або заздалегідь повідомлений, то ти вже певною мірою озброєний і готовий.

Чому цей звіт оприлюднили тільки зараз, адже по всій Європі прокотилося, і цього літа зокрема, десяток терактів?

— Саме цей звіт оприлюднили саме в такому вигляді, тому що отримали інформацію, що терористичні атаки можуть мати ще й наступні вигляди, ті атаки терористичні, які були раніше, були, скажемо так, і проходили за звичайним сценарієм — люди, які розстрілювали інших людей, вибухові пристрої, автомобілі, начинені вибухівкою.

А тут вже правоохоронці повідомляють громадянам, що тероризм може переходити в роботу в іншій площині. Адже, якщо отруїти ті самі продукти, то це в принципі може загинути до тисячі людей, а може і більше. А в лісовій пожежі можуть занапастити ще більшу кількість людей.

Яких заходів будуть зараз вживати для того, щоб запобігти терактам, і які заходи безпеки загалом можна посилити?

— Основний захід безпеки — це проведення роботи з населенням, інформування населення, попередження населення про можливість такої загрози, підвищення активізації роботи відповідних служб, зокрема розвідки, перехоплення електронних повідомлень та прослухування телефонних дзвінків, робота інформаторів, які можуть давати інформацію, робота антитерористичних організацій в плані підготовки планів протидії, готовність загонів швидкого реагування, а також досить ефективно — це система інтелектуального відеоспостереження. Наприклад, зараз у нашому метро встановлюють вже алгоритм розпізнавання облич, тобто і цей алгоритм, ця база відеокамер метро, буде пов'язана з базою злочинців, які знаходяться в розшуку, і люди, які проходять через метрополітен, інтелектуальний алгоритм буде порівнювати тих людей, які вони бачать в камері, в кадрах з тими людьми, які знаходяться в розшуку, і давати інформацію правоохоронцям, і правоохоронці зможуть реагувати. Оце інтелектуальна система розпізнавання злочинців.

Наскільки ефективно працюють українські правоохоронці, щоб запобігти терактам?

— Дивлячись на результативність і на те, що фактично в нас зараз терактів немає, ми можемо згадати останній теракт, який був на День Незалежності поблизу Адміністрації президента, але це було не в людному місці. Фактично, можна сказати, що наші правоохоронці працюють досить ефективно.

Враховуючи те, що у нас йде антитерористична операція, і ходить дуже багато як зброї, так і боєприпасів, періодично ми отримуємо інформацію про те, що правоохоронці виявляють схованки зі зброєю, затримують відповідних осіб, я думаю, що досить непогано працюють правоохоронці в даному напрямку.

У Великобританії нещодавно рівень національної загрози підняли на найвищий рівень, критичний. Які взагалі рівні небезпеки щодо тероризму існують, і чи відрізняються вони в Європі від, наприклад, в нашій країні?

— В Європі градація йде, скажемо так, по чотирьох кольорах — жовтий, оранжевий і червоний, зелений — це безпечно, жовтий — це бути уважним, оранжевий — це в готовності, а червоний — найвищий рівень небезпеки. У нас саме такої кольорової градації не вводять.

У нас просто є підвищена готовність і найвищий ступінь — бойова готовність. Фактично у нас два рівня готовності.

Чому ми не переходимо на міжнародну систему?

— Взагалі це не принципово. Якщо наша система нормально, добре працює, то можна працювати на ній. Чому зарубіжна система має іншу класифікацію, інший вигляд? Тому що вона більш диференційована.

В їхніх системах введено більше інтелектуальних алгоритмів, там розроблено більше програм, саме розроблено більше програм, вони саме більше готуються до протидій. Якщо у нас по протидії кожній загрозі, наприклад, є один план дій, то у них протидії по кожній загрозі є, наприклад, три-чотири плани дій, декілька варіантів дій, і вони їх постійно відпрацьовують.

У цьому, саме в цьому напрямку вони, безумовно, більш підготовлені, ніж ми. Саме в інтелектуальному напрямку.

Щодо попередження терактів з використанням автомобілів, наприклад, поліція Франції має намір відстежувати викрадення машин. Чи застосовується в нас така практика?

— Звісно, що в нас є база викрадених автомобілів. Звісно, що вона постійно поповнюється, і працівники патрульної поліції мають орієнтування, що такі-то чи такі-то автомобілі таких-то марок викрадені, знаходяться в розшуку.

І, звісно, що працівники карного розшуку проводять оперативні дії, і час від часу виявляють схованки чи гаражі з цими машинами, чи розборки, через які крадені машини збуваються. Але чи є в нас комп'ютеризована система обліку, яка б автоматично була підключена до відеокамер спостереження, і алгоритм автоматично виявляв і давав команди, що саме цей автомобіль, можливо, знаходиться в розшуку — такого в нас нема.

Не тому що немає грошей, тому що, наприклад, ось система відеофіксації правопорушень фактично вона і працювала, але оскільки вона була не ліцензована, її Генпрокуратура заставила відключити. Але всі камери стоять.

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Теоретично можна цю систему під'єднати до бази даних вкрадених автомобілів, і в автоматичному режимі нехай вона працює і виявляє викрадені автомобілі. Ці ж камери стоять? Стоять. Але так званих "листів щастя" автомобілістам не надсилать.

Але могла б ця система працювати на виявлення крадених автомобілів, але цього не робиться. Чому? Це вже питання до керівництва Нацполіції.

Политолог-международник Владимир Воля в эфире "ГС" заявил, что совершенный в Лондоне теракт сложно было предотвратить, поскольку его совершили без особой подготовки, подручными средствами.