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    Полиция Британии сообщила о новом уровне террористической угрозы

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    Европу атакуют: взрыв в Лондоне (237)

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    По словам главы МВД, уровень угрозы сейчас серьезный - это означает, что атака крайне вероятна: "Я призываю всех продолжать быть бдительными, но не встревоженными".
    Лондонская полиция. Архивное фото
    RIA News Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. В Великобритании уровень террористической угрозы после теракта в Лондоне был снижен с критического до серьезного. Об этом заявила в эфире телерадиокомпании Би-би-си глава МВД Эмбер Радд.

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    "Единый центр анализа террористической деятельности, который пересматривает уровень угрозы, который действует в Соединенном Королевстве, принял решение снизить этот уровень с критического до серьезного", — заявила Радд. Она также отметила прогресс полиции в расследовании теракта в метро.

    "Серьезный (уровень угрозы — ред.) по-прежнему означает, что атака крайне вероятна, поэтому я призываю всех продолжать быть бдительными, но не встревоженными. Как заявила премьер-министр (Тереза Мэй — ред.) в прошедшую пятницу, для поддержки полиции были вызваны военные для большего присутствия вооруженных полицейских на нашей транспортной сети и на улицах. В течение следующих нескольких дней военные вернутся на свои первоначальные позиции", — заявила глава британского МВД. Она также поблагодарила военных, полицию, службы безопасности и спасательные службы за работу.

    Как ранее сообщалось, в минувшую пятницу уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен до наивысшего — критического — во второй раз за полгода. Критический уровень — максимально возможный, он означает, что новый теракт может произойти в любой момент.

    В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.

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