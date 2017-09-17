Лондон намерен урезать бюджет на борьбу с терроризмом - СМИ

twitter.com/asolopovas

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Правительство Великобритании планирует сократить бюджет подразделений по борьбе с терроризмом на 50 миллионов фунтов стерлингов, пишет издание Sunday Times со ссылкой на внутренние документы МВД страны.

По данным газеты, расходы на противодействие терроризму внутри страны и за рубежом сократятся с 947 миллионов фунтов в этом году до 896 миллионов к 2019-2020 годам.

Из средств указанного сегмента бюджета финансируется работа контртеррористических подразделений полиции и спецслужб MI5 и MI6, а также программа по обнаружению лиц, которые могут представлять террористическую угрозу или попасть под влияние террористов.

В пятницу в утренний час пик на станции Parsons Green на западе Лондона произошел взрыв. Число пострадавших в субботу возросло до 30 человек, получивших не угрожающие жизни ранения и ожоги. По данным полиции, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу. Данный теракт стал пятым в Великобритании за полгода.