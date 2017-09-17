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    Великобритания после Brexit предложит ЕС договор по борьбе с терроризмом

    (обновлено: )15
    Великобритания на фоне растущих трансграничных угроз хочет интенсифицировать сотрудничество в этой области и договориться о создании новой схемы координации.
    Флаг Великобритании на фоне слова Европа. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 сен — РИА Новости Украина. Великобритания после Brexit предложит ЕС заключить отдельное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения безопасности, главным пунктом которого станет борьба с терроризмом, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в британском правительстве.

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    "Борьба с преступностью и терроризмом должна быть ключевым элементом нового соглашения в области безопасности между Британией и ЕС после Brexit. Правительство (Соединенного Королевства) предложит заключить такое соглашение завтра (в понедельник). Соглашение предполагает заложить законодательную основу для продолжения сотрудничества сторон в области безопасности, уголовного судопроизводства и правоприменения после того, как Британия покинет ЕС. Правительство разъяснит свою позицию в планируемом к публикации документе", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, на фоне растущих трансграничных угроз Британия хочет интенсифицировать сотрудничество в этой области и договориться о создании новой схемы координации.

    "Британия предложит создать механизмы для поддержания операционного взаимодействия между Лондоном, ЕС и государствами-членами Евросоюза. В соглашении должны быть заложены принципы, разделяемые всеми сторонами, включая высокие стандарты защиты данных и защиты прав человека. Новое соглашение должно обеспечивать сотрудничество, которое было бы настолько динамичным, чтобы обеспечить противостояние постоянно меняющимся угрозам. Соглашение должно предусматривать механизм разрешения споров", — добавил источник.

    Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд в авторском комментарии в газете Sun подтвердила, что правительство намерено опубликовать официальный документ с предложением заключить новое соглашение по безопасности с ЕС, которое "позволит сохранить и укрепить текущий уровень сотрудничества и обеспечить его юридические рамки".

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