Угроза террора вызвала панику в соцсетях Португалии

РИА Новости Украина

Несмотря на то, что большинство жителей Португалии особо не переживает из-за терроризма и вообще считает, что в стране ничего подозрительного в этом плане не происходит, в конце августа в португальских социальных сетях стали расходиться слухи о возможном масштабном теракте на территории этой страны.

Сообщения, которые множились в Facebook и передавались через WhatsApp, предупреждали о возможной террористической атаке в столице страны и призывали людей в Лиссабоне держаться подальше от туристических достопримечательностей, "замкнутых помещений" и "помещений, где скапливается народ". Распространители этих ложных слухов ссылались на источники в португальских секретных службах или в иностранных посольствах, пишет Sputnik.

"Мама одной моей коллеги работает в посольстве, ей сообщили об этом!" — говорится в одном из сообщений.

В другом сообщении говорится, что "Служба информации о безопасности (SIS, португальская служба разведки) и иностранные посольства объявили красный уровень опасности из-за атаки в Португалии в ближайшие часы/дни".

Наконец, были и сообщения из "достоверных источников" в гостиницах: "Сестра Марии работает в гостинице "Тиволи", и им по гостиницам объявляли, что есть террористическая угроза".

Учитывая распространение таких слухов по всей стране, власти Португалии не могли не отреагировать на них.

Премьер-министр Антониу Кошта (António Costa) заявил, что проведённый мониторинг не показал необходимости повышать уровень опасности в стране: "(Терроризм) является глобальной угрозой, которая может проявиться повсюду. И, конечно, наши службы должны анализировать и проверять всю появляющуюся информацию".

По словам премьер-министра, ещё 30 августа Генеральный секретариат системы внутренней безопасности провёл "с высшим руководством всех служб безопасности совещание, посвящённое координации антитеррористических мероприятий"; по итогам совещания было решено оставить оценку угрозы на умеренном уровне, как это было "во всей стране и в Лиссабоне".

Бывший министр Внутренней администрации Португалии, а также в прошлом директор Службы информации о безопасности (SIS) – португальская служба разведки – и основатель Обсерватории организованной преступности и Терроризма, Руй Перейра (Rui Pereira) согласился с премьер-министром: "Очевидно, что Португалия может стать мишенью для террористических атак. В первую очередь, она находится в поле внимания исламского радикального террора, поскольку входит в ЕС и НАТО, во-вторых, поскольку является частью предполагаемого халифата (почти весь Пиренейский полуостров был под контролем мавров до т.н. Христианской реконкисты), а в-третьих по причинам, коротко характеризуемым словом "глобализация", которая позволяет совершить теракт на улицах Лиссабона, Порту или Алгарве против граждан любых стран мира. Место теракта не так важно, поскольку телевидение всего мира его покажет, и таким образом эффект от террористических актов распространяется намного дальше места, в котором они совершаются".

Несмотря на это, бывший министр и бывший директор SIS считает, что угроза теракта в Португалии не такая же, как в крупных странах Европы.

"Опыт показывает, что в Португалии не такой уровень опасности, как в Испании, Франции или Великобритании. Почему? В этих странах есть сообщества с более радикальными исламскими элементами. Наши сообщества мигрантов традиционно более миролюбивые, они из бывших колоний и без склонности к терроризму. Но также очевидно, что эта ситуация может поменяться. В первую очередь из-за того, что есть граждане Португалии, которые уехали воевать за ДАИШ, хоть и не в большом количестве.

Доклад Европола в последний год указывает на опасность, которую представляет возвращение этих радикальных элементов в Европу. В контексте того, что самопровозглашённый халифат в Сирии и Ираке уменьшается в размерах, многие эти элементы вернутся в свои страны и возможно захотят устроить теракты. Хотя, судя по имеющейся информации, количество португальцев, сражающихся в рядах ДАИШ, не превышает дюжины, а некоторые могли и погибнуть, эта опасность существует всегда. Опасность возрастает, поскольку мы находимся в зоне свободного перемещения, что позволяет совершившему теракт быстро переместиться в другую страну", — предупредил он.

По мнению Перейры, тот факт, что власти Португалии не повысили т.н. уровень угрозы, не означает, что не предпринимаются дополнительные меры: "Теракты в Испании оправдывают изменение уровня угрозы? У нас есть следующие уровни угрозы: пониженный, умеренный, значительный, повышенный, высший, они идут от 5 до 1. Мы сейчас находимся на четвёртом уровне, умеренном. Чтобы перейти с четвертого на третий уровень, нужны видимые признаки того, что может быть совершен теракт именно в Португалии. А оценку осуществляет SIS, хотя и с помощью информации от других служб и полицейских. Абсолютно оправданно оставаться на этом уровне угрозы. Но нужно понимать одну вещь: нет такого, что каждому уровню присваивается свой фиксированный набор мер. Неизменность уровня угрозы не означает, что меры не принимаются, как например те, которые уже были приняты, а именно установка опор и других мобильных заграждений в местах большого скопления людей для предотвращения повторения атаки по барселонскому сценарию".