Точечная борьба с терроризмом неэффективна - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

16 лет назад, 11 сентября 2001 года, в Соединенных Штатах было совершено несколько терактов. В тот день боевики-смертники "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий.

Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2753 человека в Нью-Йорке, в Пентагоне — 184 человека, 40 человек разбились в Пенсильвании. Погибли не только граждане США, но еще из 92 государств.

Что изменилось в подходе к мерам безопасности в мире после терактов 11 сентября, проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт института общественно-экономических исследований Юлия Курнишова.

Возможна ли смена тактики борьбы с терроризмом?

— Дело в том, что я думаю, что несомненно за прошедшие 16 лет после начала антитеррористической борьбы после начала войны в Афганистане, Запад и в первую очередь США, очень сильно изменились, и таким результатом этих изменений, наверное самым видимым, стали недавние выборы американского президента. Он, кстати, совсем недавно, на встрече в Арлингтоне, сказал, что американский народ устал от очень долгой войны без побед, имея в виду как раз войну в Афганистане. Я напомню, что когда Буш-младший начинал афганскую кампанию, антитеррористическая война также сопровождалась строительством. Предполагалось, что мало просто ввести войска. Нужно создать там институты. Нужно создать там правительство, которое будет демократическим, а следовательно, обезопасить страну от дальнейших эксцессов. Сейчас страны возвращаются к абсолютному прагматизму. Мы точечно боремся с терроризмом. Мы не насаждаем демократию, мы не меняем режимы. Потому что это дорого и не обеспечивает эффект. Это основной урок, который, наверное, можно вынести за последние 16 лет.

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С другой стороны, по Сирии мы же видим, что тем не менее, позиция США и западных государств по Башару Асаду, она пусть если и меняется, то не так чтобы и принципиально.

— И по Сирии тоже она изменилась принципиально, когда месяц назад главнокомандующий спецоперацией в Сирии заявил, что мы больше не настаиваем обязательно на смене режима Асада. Это коренной пересмотр всей политики США в Сирии.

Это связано как раз с коренным пересмотром всей политики США в Сирии, или это связано с военными успехами проасадовских сил?

— Это все в комплексе, потому что США не видят, почему они должны. Во-первых, это не отвечает потребностям нынешнего американского народа. Они не хотят, чтобы США продолжали тратить ресурсы, финансовые, человеческие, на борьбу с тем, что, как они считают, не факт, что можно победить. Потому что, как вы правильно заметили, "Аль-Каида" трансформировалась. Появилось ИГ и сейчас практически 70% терактов вообще на земном шаре, за них берут ответственность все те же организации: ИГ, "Боко Харам", "Талибан", остатки "Аль-Каиды". Что изменилось? То есть, получается, за 16 лет не удалось нанести им существенного поражения. Это совершенно другой тип войны, если хотите, асимметричный, в котором государства ощущают свою слабость.

Все-таки, мы же видим, что, например, по Афганистану, по тому же самому, Трамп не пошел на вывод войск. Он увеличил присутствие военного контингента на территории страны. Насколько это может свидетельствовать о смене подходов? Не наступают ли на старые грабли?

— Да, вы абсолютно правы. Несмотря на то, что Трамп перед своими выборами обещал, что он будет всячески выводить США из войн за океаном, совсем недавно он опять объявил очередное увеличение войск на четыре тысячи военнослужащих в Афганистане. Он это объясняет тем, что мы будем точечно бороться с терроризмом. Мы не собираемся строить государство Афганистан, мы не собираемся выполнять полицейские функции, которые должны нести в первую очередь власти и органы Афганистана. Он это показывает. Он пытается соответствовать все-таки требованиям своего электората и говорить о том, что вот сейчас мы немножко увеличим свои войска, но это для того, чтобы наконец достичь какого-то долгосрочного эффекта.

Готовы ли США давить на своих союзников на том же Ближнем Востоке с требованием отказаться все-таки от поддержки террористических группировок и спонсирования терроризма?

— Я думаю, что конечно готовы, но у всякого давления есть свои пределы, а учитывая, что Ближний Восток это очень сложный клубок взаимоотношений. Просто надавить на саудитов, означает, что ослабить позиции, например, США, в отношениях с Турцией, или в том, что касается урегулирования ситуации в Ираке. Потому что там как бы кого-то ослабишь, вылезет кто-то неприятный, тот же Иран. И если, например, Барак Обама, его политика была направлена на примирение с Ираном, то Трамп, извините, абсолютно четко дает понять и в первую очередь это конечно же Иран и ИГ. Все остальные государства, с ними США будут сотрудничать, пока они могут быть полезными США в этой борьбе.

Есть ли какая-то готовность у ключевых мировых игроков относительно перестройки Ближнего Востока?

— Вы абсолютно правы, потому что вы подняли причинно-следственную связь, почему люди обращаются к террористическим методам борьбы. Я бы сказала, что есть понимание, что лежит в основе, среди западных держав, но нет ресурса и есть очень много других глобальных проблем, которые сейчас им кажутся более актуальными. Для США, я напомню, это сейчас ситуация в Восточной Азии, это что делать с КНДР, в более глобальном плане — как мирно противостоять более агрессивной политике Китая, в том что касается, например, военного присутствия последнего в Южно-Китайском море. И это конечно же проблема России, особенно за последние полгода становится понятно, что возвращается противостояние времен Холодной Войны, когда Россия пытается как бы противостоять США в любых точках мира. Это касается и восточной Европеы, и Сирии, и той же КНДР. Поэтому я думаю, что у западных стран нет ресурса, времени, сейчас заниматься этими глубинными причинами, о которых вы говорите, на Ближнем Востоке.

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К слову, украинские правоохранители уверяют, что Киев — гораздо безопаснее столиц Европы и США. Несмотря на участившееся случаи подрыва машин и перестрелок, безопасность в Киеве остается на уровне европейских стандартов. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.