Минута молчания в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке

Нью-Йорк начал утро 11 сентября с минуты молчания в память о жертвах терактов, произошедших ровно 16 лет назад, в 2001 году.

Памятные мероприятия прошли на месте трагедии. Ровно в 8.46 по местному времени, когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. Затем родственники начали зачитывать имена погибших.

Смотрите также: Ураган "Ирма" приближается к южным границам США

В этот день Нью-Йорк погрузится в минуту молчания еще два раза: в 9.03 утра, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню, а также в 9.37, когда третий самолет протаранил часть Пентагона в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп, родившийся и долгое время проживавший в Нью-Йорке, и первая леди Меланья провели минуту молчания в 8.46 утра на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.