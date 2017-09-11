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11.09.201718:28
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    Фотоленты

    Минута молчания в память о жертвах терактов 11 сентября в Нью-Йорке

    (обновлено: )14
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    Всемирный торговый центр в Нью-Йорке
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    Brendan Smialowski / AFP
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    REUTERS Brendan McDermid
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    REUTERS Shannon Stapleton
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    REUTERS Brendan McDermid
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    REUTERS Brendan McDermid
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    REUTERS Brendan McDermid
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    REUTERS Brendan McDermid
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    REUTERS Brendan McDermid
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    Bryan R. Smith / AFP
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    Bryan R. Smith / AFP
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    REUTERS Shannon Stapleton
    Всемирный торговый центр в Нью-Йорке
    Bryan R. Smith / AFP
    В Нью-Йорке вспоминают жертв терактов 11 сентября
    Brendan SMIALOWSKI / AFP

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    Нью-Йорк начал утро 11 сентября с минуты молчания в память о жертвах терактов, произошедших ровно 16 лет назад, в 2001 году.

    Памятные мероприятия прошли на месте трагедии. Ровно в 8.46 по местному времени, когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. Затем родственники начали зачитывать имена погибших.

    Смотрите также: Ураган "Ирма" приближается к южным границам США

    В этот день Нью-Йорк погрузится в минуту молчания еще два раза: в 9.03 утра, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню, а также в 9.37, когда третий самолет протаранил часть Пентагона в Вашингтоне.

    Президент США Дональд Трамп, родившийся и долгое время проживавший в Нью-Йорке, и первая леди Меланья провели минуту молчания в 8.46 утра на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне.

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