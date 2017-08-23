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    ГПУ заподозрила Жириновского в финансировании терроризма

    (обновлено: )11503
    В ГПУ сообщили, что Жириновский в марте-апреле 2014 года создал и возглавил группу депутатов Государственной думы РФ, которая организовала сбор средств для материальной поддержки самопровозглашенных ЛДНР.
    Генпрокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины готовится сообщить о подозрении в финансировании терроризма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

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    По данным ведомства, Жириновский в марте-апреле 2014 года создал и возглавил группу депутатов Государственной думы РФ, которая организовала сбор средств для материальной поддержки самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    "По этим фактам преступной деятельности… Генеральной прокуратурой Украины составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, следствие принимает необходимые меры по установлению всех лиц, причастных к этой деятельности, привлечению их к уголовной ответственности.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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