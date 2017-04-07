Жириновский стал почетным старейшиной Туркмении

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов присвоил председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому звание почетного старейшины республики, передает в пятницу портал "Туркменистан: золотой век".

"Бердымухамедов вручил председателю Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому, принимающему участию в торжествах, проходящих сегодня в Туркменбаши, отличительный нагрудный знак и удостоверение о присвоении звания "Почетный старейшина народа", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала "Парламентская газета", Жириновский отправился в Туркмению по приглашению председателя парламента республики Акджы Нурбердыевой. В планах главы ЛДПР было посещение международного спортивного конгресса "Азиада-2017: международное сотрудничество во благо мира и развития", а также проведение ряда официальных и неформальных встреч.

Делегация во главе с Жириновским планировала разместиться в городе Туркменбаши, расположенном недалеко от места проведения конгресса.

В середине марта трри фракции, присутствующие в зале Госдумы, призвали лидера ЛДПР Жириновского извиниться за некорректные высказывания.