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    Жириновский стал почетным старейшиной Туркмении

    (обновлено: )61
    Бердымухамедов вручил председателю Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому, принимающему участию в торжествах, проходящих сегодня в Туркменбаши, отличительный нагрудный знак и удостоверение о присвоении звания "Почетный старейшина народа/
    Владимир Жириновский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов присвоил председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому звание почетного старейшины республики, передает в пятницу портал "Туркменистан: золотой век".

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    "Бердымухамедов вручил председателю Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому, принимающему участию в торжествах, проходящих сегодня в Туркменбаши, отличительный нагрудный знак и удостоверение о присвоении звания "Почетный старейшина народа", — говорится в сообщении.

    Как ранее сообщала "Парламентская газета", Жириновский отправился в Туркмению по приглашению председателя парламента республики Акджы Нурбердыевой. В планах главы ЛДПР было посещение международного спортивного конгресса "Азиада-2017: международное сотрудничество во благо мира и развития", а также проведение ряда официальных и неформальных встреч.

    Делегация во главе с Жириновским планировала разместиться в городе Туркменбаши, расположенном недалеко от места проведения конгресса.

    В середине марта трри фракции, присутствующие в зале Госдумы, призвали лидера ЛДПР Жириновского извиниться за некорректные высказывания.

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