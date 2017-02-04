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    Жириновский будет участвовать в выборах президента РФ в 2018 году

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    Председатель ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что представители партии войдут в новый состав правительства РФ после проведения президентских выборов.
    Владимир Жириновский
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев – РИА Новости Украина. Переизбранный в субботу председателем ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что намерен принять участие в выборах президента РФ в 2018 году.

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    "Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже шестой раз. Это рекорд в масштабах Европы", — сказал он журналистам в Москве, где проходит ХХХ съезд партии.

    Лидер ЛДПР выразил уверенность, что представители партии войдут в новый состав правительства РФ после проведения президентских выборов.

    "Хотел бы выразить уверенность здесь, на трибуне 30-го съезда ЛДПР, что при формировании очередного правительства России после выборов президента в марте следующего года в правительстве России появятся и представители ЛДПР", — сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что у Кремля были планы по проведению досрочных президентских выборов, от которых было решено отказаться после победы в США Дональда Трампа.

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