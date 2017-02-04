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    Россия

    Жириновский предложил присоединить Белоруссию к России

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    Как заявил лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский, Лукашенко хочет, чтобы Беларусь оставалась отдельным государством, но могла получать блага по внутрироссийским ценам.
    Владимир Жириновский
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил присоединить Беларусь к Российской Федерации. Об этом он заявил на партийном съезде в Москве, передает Белорусский партизан.

    Пресс-конференция президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
    БелТА | Перейти в фотобанк
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    При этом лидер ЛДПР сравнил политику Александра Лукашенко с теленком.

    "Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет", — сказал Жириновский, добавив, что белорусский руководитель "высосал из России" все, что можно.

    По его словам, Лукашенко хочет, чтобы Беларусь оставалась отдельным государством, но могла получать блага по внутрироссийским ценам.

    "Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо", — заявил Жириновский.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск обратился в суд по поводу сокращения поставок российской нефти.

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