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    В мире

    Лукашенко: действия РФ на границе без переговоров грозят конфликтом

    (обновлено: )61415
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы". Поэтому, по его словам, вряд ли "россияне на это решатся, это уже серьезный конфликт".
    Пресс-конференция президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
    БелТА | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введение пограничных зон между РФ и Белоруссией без предварительных переговоров может привести к серьезному конфликту, но в Минске не думают, что Москва на это пойдет.

    Ранее в пятницу Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей в связи с восстановлением пограничных зон.

    Государственные флаги России и Белоруссии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Знаете, что очень плохо? Насколько меня информировали, есть привязка к конкретным каким-то точкам, некие реферные точки выстроены. Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Это же переговорный процесс. Это же может вылиться в серьезный конфликт. Вы же не договорились, как будет на карте проходить, на местности, только после этого надо устанавливать какие-то знаки и точки. Вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решатся, это уже серьезный конфликт", — сказал Лукашенко на пресс-конференции.

    "Я не думаю, что они будут совершать какие-то дополнительные шаги, но могу сказать твердо — мы ни в коем случае не пойдем на поводу у россиян, и россияне могут быть уверены, что они как приезжали без виз, так и будут приезжать. Это я твердо гарантирую", — заверил Лукашенко.

    В среду на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации".

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Решение белорусских властей затрагивает и интересы России, ведь в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию России.

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