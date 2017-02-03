Лукашенко: действия РФ на границе без переговоров грозят конфликтом

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введение пограничных зон между РФ и Белоруссией без предварительных переговоров может привести к серьезному конфликту, но в Минске не думают, что Москва на это пойдет.

Ранее в пятницу Лукашенко обвинил Россию в нарушении международных договоренностей в связи с восстановлением пограничных зон.

"Знаете, что очень плохо? Насколько меня информировали, есть привязка к конкретным каким-то точкам, некие реферные точки выстроены. Встает вопрос — это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Это же переговорный процесс. Это же может вылиться в серьезный конфликт. Вы же не договорились, как будет на карте проходить, на местности, только после этого надо устанавливать какие-то знаки и точки. Вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Поэтому я не думаю, что россияне на это решатся, это уже серьезный конфликт", — сказал Лукашенко на пресс-конференции.

"Я не думаю, что они будут совершать какие-то дополнительные шаги, но могу сказать твердо — мы ни в коем случае не пойдем на поводу у россиян, и россияне могут быть уверены, что они как приезжали без виз, так и будут приезжать. Это я твердо гарантирую", — заверил Лукашенко.

В среду на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны — в Псковской, Смоленской и Брянской областях. Решение вступает в силу 7 февраля. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации".

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Решение белорусских властей затрагивает и интересы России, ведь в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию России.