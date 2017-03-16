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    От Жириновского требуют извинений за критику "Единой России"

    (обновлено: )1
    Владимир Жириновский
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что три фракции, присутствующие в зале ГД, призвали лидера ЛДПР Жириновского извиниться за некорректные высказывания.

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    В ходе выступления (видео см. ниже) на пленарном заседании в среду Жириновский заявил о давлении на депутатов ЛДПР в подмосковной Рузе, назвав Московскую область "криминальной" и обвинив "Единую Россию" в подкупе. Фракция ЛДПР покинула зал заседаний пленарных заседаний.

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    "Представители всех фракций, присутствующих в зале, обратились с предложением, чтобы Владимир Вольфович Жириновский принес свои извинения за некорректное выступления во время своего выступления от фракции", — заявил Володин.

    Он подчеркнул, что это позиция всех фракций: и "левых", и "правых", и центристов.

    "Мы исходим из того, что разбирательство в комитетах нужно проводить тогда, когда есть, что разбирать, и когда есть какие-то непонятные моменты. Что касается некорректностей допущенных в плане "расстрелов и повешений", речь про это идет. Ровно про это. Все остальное — право любого политика оценивать, высказывать суждения свои. Но хамство нельзя допускать никому", — добавил спикер российского парламента.

    Ранее вице-спикер Госдумы РФ Сергей Неверов призвал комиссию Госдумы по этике внимательно отнестись к высказываниям Жириновского в адрес депутатов от "Единой России". 

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