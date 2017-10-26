Погребинский: РФ непричастна к взрыву, в котором пострадал Мосийчук

РИА Новости Украина

Россия непричастна к взрыву в Киеве, в результате которого пострадал депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, считает политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

МВД ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

Советник главы МВД Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

"Уже приписали к этому делу "русский след". Мне кажется, что Россия заинтересована его (Мосийчука — ред.) хранить и оберегать, поскольку он сам по себе настолько выдающийся человек, компрометирующий все активные события в нашей стране, чтобы потом, когда все закончится, показать, кто "герой" так называемой "революции достоинства", — сказал Погребинский в четверг РИА Новости.

По его словам, сейчас сложно предположить, с чем связано покушение на Мосийчука. Политолог считает, что парламентарий "наверняка имеет много врагов, это ясно по его характеру, по стилю его действий".

В Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными.

Следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в Киеве, среди которых покушение на депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам, заявил в четверг первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал Кононенко на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали телеканалы.

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По его словам, следствие также не отвергает версию относительно покушения на убийство на любого политического и общественного деятеля, который мог находиться в то время на канале "Эспрессо".