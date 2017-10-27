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    Общество

    Серьезно пострадавшая от взрыва в Киеве женщина пришла в себя

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (61)

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    Дочь пострадавшей женщины сообщила, что нейрохирурги во время операции изъяли из мозга женщины металлический шарик, который проник внутрь на 4 см.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. 56-летняя Надежда Тарасенко, которая пострадала при взрыве в Киеве, пришла в сознание. 

    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube
    Воля о покушении на Мосийчука: Внутренние разборки

    Пострадавшая женщина после перенесенной операции продолжает находится в реанимации.

    "Она уже пришла в сознание, ее перевели с реанимации в палату полчаса назад. Врачи говорят, что самое главное, чтоб не было осложнений после операции", — рассказала ее дочь Ирина Рыбицкая в комментарии "112 Украина". 

    По словам Ирины, ее мать находится в Киевской городской клинической больнице скорой помощи в крайне тяжелом состоянии. Нейрохирурги во время операции изъяли из мозга женщины металлический шарик, который проник внутрь на 4 см. Также изъяли и фрагменты черепной кости. У нее была диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

    МВД ранее сообщило, что в среду вечером при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование ведет Служба безопасности Украины. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых — покушение на Мосийчука.

     

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