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    Мощный взрыв в Донецке: пятеро пострадавших, включая детей

    (обновлено: )28402
    Пять человек пострадали из-за взрыва в многоквартирном доме в Донецке, среди них двое детей, сообщили в четверг в Минздраве самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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    Пять человек пострадали из-за взрыва в многоквартирном доме в Донецке, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в четверг в Минздраве самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    "В результате взрыва пострадали двое детей четырех и восьми лет, они доставлены в республиканскую детскую больницу. Один пациент доставлен в горбольницу №6, еще один — республиканский травматологический центр. Девушка 17 лет с ожогами тела доставлена в республиканский ожоговый центр", — сказал представитель Минздрава ДНР.

    Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в центре Донецка прогремел взрыв, пострадали два человека. По информации источника в силовых ведомствах ДНР, это мог быть взрыв газа.

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