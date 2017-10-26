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    Рядом с правительственным кварталом в центре Донецка прогремел взрыв

    (обновлено: )71005
    Взрыв произошел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома недалеко от правительственного квартала в центре Донецка. Причины взрыва устанавливаются.
    Взрыв прогремел в центре Донецка
    dnr-news

    ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Взрыв прогремел в центре Донецка, поврежден подъезд пятиэтажного дома, два человека пострадали, на месте работают бригады МЧС и сотрудники правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает корреспондент РИА Новости.

    Взрыв произошел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома недалеко от правительственного квартала. Причины взрыва устанавливаются.

    dnr24
    Взрыв прогремел в центре Донецка

    Повреждено остекление пятиэтажного дома, также повреждены нескольких квартир.

    В результате взрыва пострадал мужчина, жилец одной из квартир дом. У него травма ноги, медики оказывают ему первую помощь, передает корреспондент РИА Новости.

    Затем стало известно, что число пострадавших возросло до двух.

    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
    Обострение на Востоке. В Киеве мечтают о зачистке Донбасса

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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