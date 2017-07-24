На территории школы в Донецкой области прогремел взрыв

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В результате взрыва на территории недействующего учебного заведения в Железном около Торецка Донецкой области охранник получил многочисленные осколочные ранения, сообщает пресс-служба областной полиции.

ЧП произошло около 15:30 на территории школы № 15.

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Установлено, что указанная школа находится в непосредственной близости к линии разграничения и с момента боевых действий не работает.

"Предварительно известно, что 30-летний мужчина хотел войти через входную дверь, когда раздался взрыв. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Диагноз уточняется", — сообщается на странице ведомства в Facebook.

ГУ НП в Донецкой области/Facebook, 24 июля 2017

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате взрыва гранаты в частном доме погиб 48-летний участник АТО.