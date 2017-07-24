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    Происшествия

    На территории школы в Донецкой области прогремел взрыв

    (обновлено: )7201
    Школа находится в непосредственной близости к линии разграничения и с момента боевых действий не работает. Взрыв прогремел, когда охранник хотел войти через входную дверь.
    Полиция Украины. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В результате взрыва на территории недействующего учебного заведения в Железном около Торецка Донецкой области охранник получил многочисленные осколочные ранения, сообщает пресс-служба областной полиции.

    ЧП произошло около 15:30 на территории школы № 15.

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    Установлено, что указанная школа находится в непосредственной близости к линии разграничения и с момента боевых действий не работает.

    "Предварительно известно, что 30-летний мужчина хотел войти через входную дверь, когда раздался взрыв. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Диагноз уточняется", — сообщается на странице ведомства в Facebook.

    ГУ НП в Донецкой области/Facebook, 24 июля 2017

    Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате взрыва гранаты в частном доме погиб 48-летний участник АТО.

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