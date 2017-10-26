Обострение на Востоке. В Киеве мечтают о зачистке Донбасса

Иван И. Иванов, РИА Новости Украина

Перспектива достижения мира на востоке Украины под вопросом. Обстановка в Донбассе вновь обострилась. Силовики заявили в среду, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по их позициям, в результате четверо военных погибли, четверо ранены.

"Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

В свою очередь, в оперативном командовании непризнанной ДНР сообщили о 23-х нарушениях режима прекращения огня украинскими военными.

"Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населенных пунктов Республики", — приводит слова представителя командования Донецкое агентство новостей. Сообщается, что в результате обстрелов повреждены четыре дома (на западе Донецка и в селе Коминтерново).

Все говорят о необходимости выполнения минских договоренностей, но на деле никаких реальных мер в этом направлении пока не предпринимается.

На фоне военного обострения симптоматичными выглядят сообщения СМИ о создании штурмовых отрядов для будущей зачистки территории Донбасса. Об этом сказал в интервью одному из изданий командир батальонов возглавляемой Дмитрием Ярошем "Украинской добровольческой армии". По словам комбата, в механизированных и пехотных частях, бригадах начинают создавать штурмовые батальоны и роты: якобы "идет накачка на зачистку…".

Сам экс-глава "Правого сектора" нардеп Ярош заявил в интервью изданию "Апостроф", что возвращение неподконтрольных Киеву территорий — "план не на десятилетия, а на гораздо меньший срок".

При этом Ярош выразил опасение, что "нерешительность и мягкотелость" украинского руководства может привести к реализации Минских соглашений. И это, по его мнению, "одна из самых больших угроз для существования государства, кроме войны, кроме непосредственно военных действий".

Депутат выразил надежду на то, что у политического руководства Украины "хватит здравого смысла этого не делать": в "Минск" можно играть, чтобы выиграть время, укрепить обороноспособность — "а потом зайти и зачистить всю ту гадость, которая с оружием в руках воюет против Украины".

Отметим, официальный Киев на словах не против выполнения минских соглашений (ведь на этом настаивают западные партнеры), однако по-своему трактует очередность выполнения плана мер. Так, Украина настаивает на том, что в первую очередь необходимо восстановить контроль над неподконтрольной в настоящее время частью российско-украинской границы.

Москва призывает не торопиться. Президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что без решения политических вопросов (особый статус Донбасса, амнистия) "закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребренницей — там просто будет резня устроена".

"Мы этого не сможем допустить, и никогда не допустим", — сказал Путин.

При этом он призвал Запад оказать влияние на власти в Киеве, "чтобы они предприняли хоть какие-то шаги к нормализации". Россия, со своей стороны, будет работать солидарно — "сделаем все, чтобы ситуацию нормализовать".

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"Нам нужна демократическая, дружественная нам Украина", — подчеркнул президент РФ.

Напомним, по данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.