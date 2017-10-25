Силовики заявляют о резком обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Силовики заявили в среду, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 15 раз открывали огонь по их позициям, в результате четверо военных погибли, четверо ранены.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Почти на каждый вражеский обстрел силы АТО агрессивно и жестко отвечали огнем из пехотного вооружения. В результате боевых действий погибли два наших воинов. Еще один был ранен. Кроме того, вследствие подрыва на неизвестных взрывчатых устройствах погибли двое и получили ранения трое украинских защитников", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Сообщается, что на донецком и приморском направлениях велся огонь из минометов и противотанкового гранатомета в районе Талаковки, Авдеевки, Зайцевой и Луганского. По сообщениям украинских силовиков, на луганском направлении были обстреляны их позиции у Трехизбенки.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.