Порошенко: конфликт в Донбассе еще далек от завершения

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во вторник заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от завершения, но есть "свет в конце тоннеля".

"К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля", — сказал Порошенко, открывая заседание Совета регионального развития.

Президент заявил, что если в 2015 году, когда он выдвинул инициативу о введении "голубых касок" ООН в Донбасс для обеспечения мира, никто в это не верил и никто в мире Киев не поддержал. "Сегодня у нас есть твердая поддержка наших партнеров", — добавил он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.