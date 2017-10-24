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    Президент ФРГ высказался о предложении Путина по миротворцам в Донбассе

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    Штайнмайер высказался по поводу того, может ли ввод миротворческой миссии ООН в Украину послужить первым шагом к ослаблению санкций против России.
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 окт – РИА Новости Украина. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что инициативу президента РФ Владимира Путина о направлении миротворческой миссии ООН в Украину стоит основательно изучить.

    Президент Украины Петр Порошенко на 72-ой Генеральной ассамблее ООН. Архивное фото
    Facebook Петра Порошенко
    Миротворцы на Донбассе: вам быть или не быть?

    Об этом он сказал в интервью газете "Коммерсант"  в преддверии визита в Россию.

    "Стоит реагировать на серьезные инициативы и основательно изучать их шансы: в частности, с точки зрения возможных компромиссов относительно сформулированных Украиной представлений о вовлечении сил ООН в ситуацию на востоке страны", — сказал Штайнмайер, отвечая на вопрос, может ли ввод миротворческой миссии ООН в Украину послужить первым шагом к ослаблению санкций против России.

    При этом он оговорился, что "эти конкретные вопросы оперативной политики не будут стоять в центре внимания" его встреч в Москве. "Это дело нового правительства Германии. И, кстати: санкции увязаны с конкретными условиями. Любое изменение этой позиции должно совместно обсуждаться и согласовываться на уровне ЕС", — указал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

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