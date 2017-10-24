Новинский о поддержке Россией и Западом сторон конфликта в Донбассе

Стороны конфликта в Донбассе поддерживают как Россия, так и запад, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"В конфликте, который сейчас происходит в Украине, одну сторону противостояния поддерживает Россия, предоставляя оружие, военных, финансы и политическую поддержку. А вторую сторону — поддерживает Запад, предоставляя политическую и финансовую поддержку", — сказал Новинский в эфире телеканала ZIK.

Он также считает, что на стороне конфликта, которую поддерживает России, нет террористов.

"Именно к людям на Донбассе пришли с оружием в руках, а не они пришли к кому-то. Поэтому введение миротворцев — это только первый шаг. Нужно остановить кровопролитие и сделать так, чтобы горячая фаза конфликта была завершена и первые три пункта минских договоренностей были выполнены. После этого нужно переходить к политической части минских договоренностей и постепенно их решать", — подчеркнул Новинский.

По мнению нардепа, важно сделать так, чтобы у населения Донбасса не было обиды на Украине, так как это — самая главная часть возвращения восточных территорий в Украину.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.