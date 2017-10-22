Порошенко анонсировал скорую ротацию военных в Донбассе

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что задействованные в АТО бригады военных в ближайшее время сменят другие подразделения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко отметил, что подразделения вернутся в места своей постоянной дислокации, где их ждут — в Волынской области, в городе Белая Церковь, Чугуево, Северодонецке.

"На вашу замену приходят другие бригады, которые будут крепко держать ваши позиции", — приводит слова Порошенко пресс-служба, сказанные им во время посещения 72-й бригады в Авдеевке в Донецкой области.

Порошенко также заявил, что украинская армия полностью изменилась за три года.

"Я хочу сказать, что украинская армия кардинально изменилась. Мы имеем другое вещевое обеспечение, пищевое обеспечение… Но не только это составляет силу украинского войска. В первую очередь — это украинский воин. Воин, который воюет за свою землю, не отдавая ни одного клочка врагу", — сказал Порошенко.

Президент поблагодарил воинов за "блестящее" выполнение поставленных им задач.

Ранее Порошенко в подконтрольной Киеву Авдеевке провел совещание по оперативной ситуации на фронте в Донбассе.

facebook.com/petroporoshenko Петр Порошенко в Авдеевке, 22 октября 2017

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.