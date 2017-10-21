Штаб АТО заявил об обострении ситуации в Донбассе

КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали 24 обстрела их позиций в Донбассе, погибших нет.

"В течение сегодняшнего дня в районе проведения АТО и в дальнейшем сохранялась тенденция к обострению обстановки… Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие. Силы АТО 16 раз асимметрично отвечали врагу", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, ополченцы обстреливали позиции силовиков на донецком направлении около Марьинки, Новоалександровки, Катериновки.Военные утверждают, что к вечеру активность сместилась на мариупольское и луганское направления, где обстрелу подверглись окраины Павлополя, а также Новотроицкое и Водяное.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.