Донбасс становится самым заминированным регионом в мире - ООН

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Неподконтрольная Киеву часть Донбасса становится одним из наиболее заминированных регионов в мире, сообщила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер.

"Восточная Украина сталкивается с проблемами защиты. Она быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире, и если проблему не решить, это остановит ее развитие на многие годы вперед. Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто границе", — заявила Мюллер.

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Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.