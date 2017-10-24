Состояние ВСУ на фоне майдана и обострения в Донбассе

Александр Хроленко, военный обозреватель – для РИА Новости Украина

Многодневное "вече Саакашвили" с участием ветеранов АТО в самых экстремистских формулировках требует разгона ВСУ и СБУ, угрожает расстрелом законному, вроде бы, президенту страны. Среди протестующих появляются люди со стрелковым оружием. Возможны новые жертвы "революции", а силовые структуры практически бездействуют (если не считать стояние – противостоянием).

Руководитель МВД Арсен Аваков – старый недруг грузинского вождя революционных масс – на экстремизм не реагирует. Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко на фоне "вече" спокойно докладывает "Голосу Америки" завершении перехода ВСУ на стандарты НАТО в конце 2020 года. Будто бы у Киева нет более важных проблем.

Если силовые структуры сознательно изолированы от политического процесса, и все идет по одобренному свыше (возможно, в Вашингтоне) сценарию, то какова цель театрализованного представления?

Саакашвили явно не самостоятельная фигура, и в случае смены власти в стране (или имитации переворота) наиболее вероятно новое обострение на востоке. Это лучший выход для украинского правительства, которому война удобна для объяснения экономических проблем. Кроме того, боевые действия – оптимальный стартап для националистов-экстремистов. И для США "украинский проект" без войны теряет всякий смысл. Так что "вече" находится в фокусе интересов многих центров силы.

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Очевидно, Киев получит новые денежные транши только в обмен на кровь. Для выхода на новый виток боевых действий в Донбассе все средства хороши, а профессиональный провокатор Саакашвили вполне предсказуем. Роли "революционеров" расписаны, невидимый дирижер дал отмашку хорошо вооруженному оркестру, который выбирает новую сакральную жертву. И начальник Генерального штаба Украины Виктор Муженко 23 октября заявил, что все вопросы по предоставлению Вашингтоном летального оружия решены. Ожидается политическое решение. Такая, вот, намечается "революция".

Гибридная революция

При том, что в майданах много политики, это серьезная проблема национальной безопасности Украины. Почему же армия, Национальная гвардия, СБУ и другие силовые структуры не исполняют своего прямого предназначения, не вмешиваются в деструктивный "демократический процесс" под руководством опасного нарушителя государственной границы?

Сегодня силовики с опытом боевых действий (АТО) на "вече" присутствуют по обе стороны баррикад, то есть и в оцеплении и среди протестующих. Очень тонкая игра. Очевидно, новый виток революционной активности масс в Киеве – жизненно необходим существующей власти, и это едва ли не единственный способ активизации боевых действий в Донбассе. Ведь "протестующий народ" Минских соглашений не подписывал и свободен от их выполнения. Если "идет война народная", можно прямо на площади формировать отряды и отправлять их на "восточный фронт".

Новые жертвы – по расчетам Генштаба, три тысячи убитых военнослужащих за 10 дней – наверняка приблизят поставки американского летального оружия и военную помощь ближайших союзников Украины, регламентированную секретными президентскими указами и постановлениями СНБО. Новое оружие и новые транши повысят (как и прежде) благосостояние киевского руководства, контролирующего потоки. Меркантильный интерес многое объясняет.

Невзирая на текущие антипрезидентские выпады в столице и даже угрозы расстрела, Петр Порошенко в воскресенье спокойно поднимал боевой дух украинских войск в городе Авдеевка Донецкой области. Наградил там десятки военнослужащих, отметил грядущую ротацию 72-й бригады и заявил, что вскоре некие миротворцы смогут "взять под контроль и неконтролируемый участок украинско-российской границы". Полагаю, это не простая агитационная поездка, а скорее личный инструктаж прифронтового командования накануне важных событий.

Сайт президента Украины Президент Петр Порошенко в Авдеевке

Партизанские отряды

Лидер националистов Дмитрий Ярош дополнил картину грядущего своим пророческим пазлом: партизанить можно даже при миротворцах… Я вообще сторонник переноса войны на вражескую территорию". И ведь уже пытаются перенести.

Пограничники ФСБ России в понедельник после перестрелки задержали одного из "партизан", который шел из Сумской в Курскую область. У нарушителя границы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов и 26 ампул с ртутью. Заметим, речь идет об участке границы, расположенном далеко от Донбасса. И диверсионная активность на границе Курской области отмечена не впервые. Возможно, задержанный расскажет, кому в России предназначался его внушительный арсенал.

А теперь только предположим, что миротворцы ООН взяли Донбасс в кольцо, и "не заметили" в зоне своей ответственности "партизанские отряды" Яроша. Подобная ситуация внутри "кольца безопасности" чревата для мирного русскоговорящего населения повторением Хатыни и Сребреницы, а на границе с Россией – постоянными перестрелками.

Однако Владимир Путин на недавнем Валдайском форуме предельно ясно изложил позицию Москвы относительно опасности "кольца миротворцев" ООН для населения Донбасса: "Мы это не сможем допустить и никогда не допустим". Так что давайте будем реалистами.

Мне кажется, с большей вероятностью у защитников ДНР и ЛНР появятся новейшие вооружения (включая авиационные средства поражения и гиперзвуковые ракеты), чем на украинско-российской границе – "партизанские отряды" Яроша или новые базы НАТО под украинским флагом.

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)