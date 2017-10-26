Донбасс: прогресса в переговорах нет, вместо него – обстрелы

Сергей Иванов, Донбасс

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют об отсутствии подвижек в переговорном процессе в Минске. В ходе заседаний со стороны Украины нет никакого конструктива, переговорная позиция, направленная на урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе у представителей Киева до сих пор отсутствует. Об этом накануне заявил председатель народного совета ДНР, полномочный представитель республики в контактной группе на мирных переговорах Денис Пушилин.

"У нас была небольшая надежда, что после того как Украина продлит закон об особом статусе Донбасса, произойдут некие подвижки, давление Запада возымеет некое действие и украинская сторона сможет хотя бы сформировать свою позицию.

На данный момент переговорная позиция у Киева отсутствует. Письменно украинские представители не высказались ни за, ни против, по вопросу "формулы Штайнмайера". Они пытаются найти различные уловки, чтобы не обсуждать неудобные вопросы и у них это получается, а Запад закрывает на это глаза", – отметил Пушилин в эфире одного из донецких телеканалов.

К слову, только за последние несколько дней по окраинам Донецка, а также в прифронтовых районах были выпущены сотни мин и артиллерийских снарядов из запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

В ряде населенных пунктов по обе линии разграничения снова зафиксированы удары по жилым домам и системам жизнеобеспечения – только за вторник-среду в Донбассе разрушены или повреждены как минимум 4 частных дома, в наиболее "горячих точках" региона из-за аварий на линиях электропередач мирное население систематически остается без света.

В то же время не обходится без пострадавших – в результате последнего обстрела в ночь на среду в Петровском районе Донецка ранение получил мирный житель. К счастью, раненому была вовремя оказана медицинская помощь, по имеющейся информации состояние дончанина удовлетворительное.

О нежелании украинской стороны вести переговоры в части гуманитарных вопросов заявили и в аппарате уполномоченного по правам человека в ДНР. По словам омбудсмена самопровозглашенной республики Дарьи Морозовой, в ходе очередного раунда переговоров гуманитарной подгруппы в столице Белоруссии одним из главных обсуждаемых вопросов стало освобождение удерживаемых лиц.

"Основным вопросом в повестке дня по-прежнему остается обмен пленными. Позиция представителей Киева сводится к делению удерживаемых лиц на категории вопреки прописанным пунктам минских договоренностей. В течение нескольких последних заседаний мы, к сожалению, не можем продвинуться в вопросе освобождения лиц вследствие категоричной позиции официального Киева", – отметила представитель самопровозглашенной ДНР.

В Донецке подчеркивают, что приблизиться к долгожданному обмену пока не представляется возможным по причине отсутствия со стороны Киева ответственного лица по освобождению удерживаемых лиц, в то время как второй полномочный представитель украинской стороны уводит обсуждение из конструктивного русла, предоставляя сведения, несоответствующие действительности.

При этом в ДНР продолжают настаивать на главном принципе обмена – "всех на всех" и невозможности деления удерживаемых лиц на категории, поскольку это не предусмотрено комплексом мер по выполнению минских соглашений.

Отметим, что по данным уполномоченного по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике по состоянию на октябрь 2017 года украинской стороной удерживаются 464 человека, в том числе 255 человек, нахождение которых на украинской территории подтверждено и 209 человек, информация по которым отсутствует или уточняется. В списке лиц, пропавших без вести, числится 514 человек, но в ДНР не исключают, что, возможно, они также находятся в украинском плену.

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В свою очередь украинские власти заявляют о том, что в плену ДНР сейчас остаются 152 человека. По данным пресс-центра Службы безопасности Украины 404 украинца считаются пропавшими без вести.