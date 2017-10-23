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    Эхо блокады Донбасса. Киев заявил о выходе промышленности из кризиса

    (обновлено: )22
    По словам Степана Кубива, больше всего выросли переработка и химическая промышленность из-за увеличения экспорта органических соединений и внутреннего спроса, а также легкая промышленность и металлургия.
    Доменная печь. Архивное фото
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    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Первый вице-премьер, глава Минэкономразвития Степан Кубив заявил, что промышленность Украины фактически преодолела кризисные явления, которые были связаны с торговой и транспортной блокадой Донбасса.

    По его словам, расширение инвестиционной деятельности отечественных предприятий, улучшение финансовых возможностей хозяйств, а также рост экспорта в страны ЕС позволило ускорить развитие промышленности в Украине, свести сокращение индекса промпроизводства в сентябре к минимуму по сравнению с сентябрем прошлого года. Кроме того, удалось преодолеть последствия блокады Донбасса, которую ввели зимой, добавил он.

    Кубив сообщил, что в производстве инвестиционных товаров зафиксирован рост на 3,4%, потребительских товаров длительного пользования — на 3,7%, товаров промежуточного потребления — на 3,4%. При этом больше всего выросли переработка, химическая промышленность из-за увеличения экспорта органических соединений и внутреннего спроса, а также легкая промышленность и металлургия.

    Рабочий в цехе Енакиевского металлургического завода в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Кризисные явления, связанные с последствиями блокады Донбасса, фактически преодолены. В сентябре сокращение промпроизводства произошло лишь в двух промышленных группах: потребительских товаров краткосрочного использования — "минус" 0,5% из-за высокой базы поверки и в энергетическом сегменте — "минус" 8,7% из-за проблем с логистикой в Донбассе", — цитирует Кубива в понедельник пресс-служба Минэкономразвития.

    В министерстве ожидают, что до конца года рост производства обеспечит инвестиционный, экспортный и потребительский спрос. А среди факторов риска остается вероятность дефицита кокса для металлургии и увеличения затратности производства.

    Ранее ряд активистов, среди которых депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате в Украине с 17 февраля были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Согласно решению Киева, блокада будет действовать, пока предприятия в ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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