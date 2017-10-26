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    Донбасское дерби в Кубке Украины. Обзор суперматча "Заря" - "Шахтер"

    (обновлено: )14
    В первом тайме "Заря" вышла вперед усилиями Лунина, а во второй половине встречи преимущество команды удвоил Гордиенко. "Горняки" сумели сравнять счет на последних минутах основного времени.
    Канал на Youtube FC Shakhtar Donetsk

    Донецкий "Шахтер" прошел в 1/4 финала Кубка Украины, обыграв в дополнительное время луганскую "Зарю". Матч 1/8 финала, который прошел накануне в Запорожье, завершился победой подопечных Паулу Фонсеки со счетом 4:3. 

    Основное время напряженного поединка завершилось вничью 2:2, а в дополнительных таймах "горняки" добыли победу со счетом 2:1.

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    В первом тайме "Заря" вышла вперед усилиями Лунина, а во второй половине встречи преимущество команды удвоил Гордиенко. "Горняки" ответили точными ударами Феррейры на 72-й и 90-й минутах.

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    В дополнительное время за "Шахтер" отличился Коваленко, на что "Заря" ответила голом Харатина. Решающим стал мяч, забитый Бланко-Лещуком на 115-й минуте.

    Напомним, киевское "Динамо" в гостях не без труда обыграло "Александрию" со счетом 3:2 и также вышло в 1/4 финала Кубка Украины. 

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