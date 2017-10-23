Порошенко неожиданно приехал в Авдеевку и рассказал о ротации – спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко в воскресенье в Авдеевке вместе с министром обороны Степаном Полтораком обсудили ситуацию на линии соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Также глава государства пообщался с бойцами 72-й отдельной механизированной бригады. В частности, речь шла о вещевом, пищевом, денежном и материальном обеспечении военнослужащих.

О деталях поездки президента на Донбасс в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП в Украине" в Донецкой области Артем Маслаков.

Чем вызван визит президента в Авдеевку? Возможно, обострением на фронте?

— Президент собирался быть в районе зоны АТО еще в пятницу, анонсировался его приезд в Мариуполь, но в отличие от того визита, который не состоялся из-за плохих погодных условий, нынешний приезд в Авдеевку не был анонсирован пресс-службой и изначально оказался неожиданным. Неожиданным, в том числе и для местных жителей, поскольку по улицам Авдеевки никак не было видно, что к приезду Порошенко готовились, это действительно была неожиданность. В первую очередь президент посетил воинские части, где он общался с командованием. Он был вместе с министром обороны, вручал награды воинам 72-й механизированной бригады. Он пообещал, что в ближайшее время будет осуществлена ротация, и смену придут подразделения других частей. То есть достаточно насыщенный визит получился и длился он достаточно долго.

Была ли неожиданность визита обусловлена его желанием провести внезапную инспекцию?

— Мне кажется, что это больше связано с безопасностью, потому что если бы было известно, что президент приедет в Авдеевку именно в этот день, то не исключено, что со стороны противоборствующей стороны были бы какие-то провокации. Дело в том, что Авдеевка находится в непосредственной близости от Донецка, там всего 5-7 км, и я не удивился бы, если бы в связи с президентским визитом усилились бы обстрелы. К счастью, этого не произошло. И вообще ситуация в зоне АТО на данный момент — на редкость спокойная, мы знаем, что всего лишь немногим более 10 обстрелов было в течение суток, в основном — стрелковое оружие. Ситуация немножко стабилизировалась, и это радует. Нет данных о погибших ни среди военных, ни среди мирных жителей, и это сейчас вселяет определенный оптимизм.

Какая гуманитарная ситуация наблюдается в прифронтовых городах?

— Подключение отопления идет по плану, и, в общем-то, в большинстве городов уже тепло в домах есть, но мы понимаем, что все равно это — прифронтовая зона, те же Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, они не гарантированы от того, что будут какие-то проблемы с коммуникациями, будут проблемы с инфраструктурой в связи с обстрелами, которые не прекращаются. Тем не менее, на данный момент — достаточно спокойно, и коммунальщики говорят, что тепло этой зимой будет, но абсолютной уверенности, конечно же, в этом нет, потому что ситуация висит на волоске и может измениться в любой момент. Не дай Бог, конечно, но нужно к этому готовиться, люди это понимают и тоже к этому готовятся.

Чем объясняется спокойствие в зоне АТО?

— Мы говорили еще в начале осени, когда было заключено так называемое школьное перемирие, что фиксировалось уменьшение обстрелов, и не только ОБСЕ об этом говорит, мирные жители на этих территориях тоже говорят, что стрелять стали меньше. Есть надежда на то, что Минские соглашения каким-то образом рано или поздно заработают, и то, что нет сейчас обострений, по всей видимости, говорит о том, что люди с той стороны готовятся к каким-то переговорам, и, может быть, процесс перейдет в мирное русло, в разумные рамки, потому что то, что происходило последние годы, это – ненормально, и рано или поздно это должно было закончиться. Тем не менее, сейчас есть определенная стабилизация ситуации, и определенно стрелять стали меньше, но это еще ни о чем не говорит, потому что количество военной техники на линии разграничения не уменьшилось, количество военных людей, которые там находятся, также не уменьшилось, и ситуация может развиваться по-разному.

В ходе визита президент также встречался с бойцами 72-й бригады и обсуждал с ними обеспечение военнослужащих. Насколько улучшилось обеспечение военнослужащих за последнее время?

— На самом деле, обеспечению армии уделяется достаточно большое внимание. Никакой критики или претензий со стороны военных, солдат, обычных людей, в отношении обеспечения не было. Там все более-менее стабильно. Поэтому то, что говорит президент, что армия – это определенная гарантия стабильности в Украине на данный момент, это правда, и мы видим, что и наши нынешние воинские части по сравнению с началом конфликта, конечно же, изменились, это — совсем другие люди.

Напомним, ранее спецкор Артем Маслаков в эфире "ГС" сообщал, что в зоне АТО — спокойно, в Донецке и в Мариуполе взрывов не слышно, и даже на блокпостах нет очередей. Однако жители Донбасса все равно ждут обострения.