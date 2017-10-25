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    "Титушки, которые носят наши шевроны". Комбат "Донбасса" о протесте у Рады

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (277)

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    По словам командира батальона "Донбасс" Вячеслава Власенко, митингующие возле парламента носят шевроны батальона, но они - провокаторы, цель которых - обогащение и желание "пролезть во власть".
    Бойцы батальона Донбасс на территории палаточного городка у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Участники акции у здания Верховной Рады не являются бойцами батальона "Донбасс", люди в камуфляжной форме с символикой подразделения — провокаторы, заявил в среду командир батальона "Донбасс" Вооруженных сил Украины, полковник Вячеслав Власенко.

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    На данный момент в палаточном городке возле Рады находятся в основном люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс". Этой группой руководит один из депутатов партии "Самопич" и один из организаторов торговой блокады Донбасса Семен Семенченко. Ранее Семенченко был одним из командиров батальона "Донбасс".

    "Люди, которые не имеют никакого отношения к батальону "Донбасс", сейчас носят наши шевроны. Это титушки, которые используются для решения бизнес-вопросов, бандитских вопросов. Я имею в виду тех людей, которые сейчас находятся под Верховной Радой", — сказал Власенко на пресс-конференции.

    Он назвал митингующих у Рады с шевронами "Донбасса" провокаторами, цель которых — обогащение и желание "пролезть во власть". Власенко считает, что такими действиями они раскачивают ситуацию в Украине, такие акции в условиях конфликта в Донбассе играют "на руку врагу".

    "Мне очень неприятно, что эту акцию вообще сравнивают с Майданом. На Майдан люди выходили по собственному желанию и шли бороться за свое право нормально жить. А когда проплаченные титушки, которые зарабатывают по восемь тысяч гривен, находятся в этих палатках, мне это понять тяжело", — добавил командир батальона.

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    При этом он признал, что в палаточном городке действительно могут находиться не более 10 бойцов "Донбасса", которые раньше принимали участие в боевых действиях. Власенко потребовал от власти категорически запретить использование символики батальона в политических целях.

    Присутствующий на пресс-конференции заместитель командира батальона "Донбасс", полковник Валерий Кольцов также заявил, что никто из руководителей батальона не уполномачивал своих бойцов участвовать в акциях под Радой.

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    "Не создавалась никакие организации, не уполномачивались никакие лица для того, чтобы делать какие заявления, тем более участвовать в политических акциях от имени батальона "Донбасс". Батальон "Донбасс" Нацгвардии Украины на данный момент находится в зоне АТО и выполняет боевые задачи", — сказал Кольцов.

    Ранее несколько тысяч человек с флагами партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

    В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

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