Покой им только снится. Активисты обустраивают палаточный городок у Рады

Обитатели палаточного городка у здания Верховной Рады, который утром в среду насчитывалось около 200 человек, продолжают обустраивать свой быт.

Оживление в палаточный городок внес бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который провел, по его словам, ночь в палатке. Саакашвили даже сделал селфи из своей палатки, назвав ее "президентским номером".

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

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Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.