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    Покой им только снится. Активисты обустраивают палаточный городок у Рады

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (275)

    (обновлено: )26501
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Обитатели палаточного городка у здания Верховной Рады, который утром в среду насчитывалось около 200 человек, продолжают обустраивать свой быт.

    Оживление в палаточный городок внес бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который провел, по его словам, ночь в палатке. Саакашвили даже сделал селфи из своей палатки, назвав ее "президентским номером".

    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. В четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства.

    Читайте также: Вече возле Рады. Полное видео

    Тогда же организаторы митинга заявили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники АТО в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

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