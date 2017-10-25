ГПУ, Нацполиция и Рада займутся погромом в Святошинском райсуде Киева

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КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Высший совет правосудия (ВСП) обратится в Генеральную прокуратуру, Национальную полицию и Верховную Раду относительно событий, произошедших 23-24 октября в Святошинском районном суде Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения лидеру добровольческого движения "ОУН" Николаю Коханивскому.

На срочном заседании 24 октября Высший совет правосудия рассмотрел соответствующее обращение судьи Иванны Миколаец о вмешательстве в ее деятельность по осуществлению правосудия.

Вечером в понедельник, 23 октября, активисты заблокировали зал заседаний в суде, взяв Николая Коханивского в плотное кольцо, чтобы не допустить его возвращения в ИВС. Правоохранители предприняли попытку разблокировать помещение, применив спецсредства. Активисты разгромили зал заседаний, соорудив из мебели баррикады. По словам националистов, несколько из них отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

"Следственным судьей совершены все возможные и предусмотренные законодательством действия для полного и всестороннего рассмотрения указанного ходатайства, предоставлена возможность подозреваемому находиться в зале суда рядом со своими защитниками, заслушаны и рассмотрены многочисленные ходатайства как подозреваемого, так и его защитников, обеспечен свободный доступ в зал суда гражданам представителям СМИ, народным депутатам Украины… Лица, которые находились в зале суда как вольные слушатели, устроили драку и толкотню, высказывали угрозы в адрес судьи, мешали покинуть зал судебного заседания, на замечания судьи не реагировали. Судье и секретарю судебного заседания удалось выйти из зала суда с помощью сотрудников полиции. После этого зал судебного заседания был заблокирован и полностью разгромлен: разбиты окна, техника, которой, в частности, обеспечивалась запись заседаний и видеоконференцсвязь, мебель, стеклянный бокс для подозреваемых и т.д.", — говорится в сообщении ВСП.

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Также отмечается, что судья Миколаец, руководствуясь статьей 48 закона "О судоустройстве и статусе судей", статьей 73 закона "О Высшем совете правосудия", просит считать ее обращение сообщением о вмешательстве в деятельность судьи и принять предусмотренные действующим законодательством Украины меры по устранению и предотвращению вмешательства в осуществление правосудия со стороны народных депутатов и других лиц.

По результатам рассмотрения ВСП решил обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и Национальную полицию Украины по поводу выявления и привлечения к ответственности лиц, совершивших действия, нарушающие гарантии независимости судей при осуществлении правосудия в связи с фактическими обстоятельствами, указанными в сообщении судьи Миколаец. Также ВСП решил обратиться в Верховную Раду Украины по поводу оценки действий народных депутатов, приведенных в сообщении судьи.

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Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рэм" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Кохановский несколько раз попал в "Рэма" из пистолета резиновыми пулями.