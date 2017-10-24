Полиция: участник погрома суда по делу Коханивского был в розыске

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Один из участников погрома в Святошинском районном суде находился розыске за ложное сообщение о заминировании исправительной колонии, передает пресс-служба полиции.

Об этом стало известно, когда мужчину доставили в Шевченковский управления полиции.

Правоохранители отмечают, что после разблокирования здания суда в Шевченковское управления полиции доставили 30 человек.

"При установке их личных данных выяснилось, что среди доставленных есть уроженец РФ, 1991 года рождения, который находится в розыске за заведомо ложное сообщение о заминировании Березанской исправительной колонии", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, в субботу, 21 октября, Николая Коханивского задержали по обвинению в хулиганстве. Между подозреваемым и активистом "Правого сектора" Русланом Качмалою под позывным "Рем" возник конфликт, который впоследствии перерос в драку и стрельбу. Коханивский несколько раз попал в "Рема" из пистолета резиновыми пулями.

В ночь на вторник произошел погром в зале суда, где с понедельника избирают меру пресечения руководителю "Организации украинских националистов" (ОУН) Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Сторонники Коханивского и он сам ночевали в суде.