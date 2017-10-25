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    На Донбассе дезертировал военный с оружием

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    Как стало известно, Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины и Национальной полицией Украины разыскивается военнослужащий воинской части А1008 - солдат Александр Константинович Чуйков.
    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Один из военнослужащих с оружием самовольно покинул место службы в зоне проведения АТО в Луганской области, говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации в Facebook.

    "Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины и Национальной полицией Украины разыскивается военнослужащий воинской части А1008 — солдат Александр Константинович Чуйков, 1990 года рождения. Он 21 октября текущего года самовольно покинул место несения службы с оружием в районе города Счастье", — говорится в сообщении.

    facebook.com/odalug/
    Солдат Александр Константинович Чуйков

    Военный имеет следующие приметы: рост — 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одетый в военную форму, но может быть в гражданской одежде.

    Напомним, ранее в Днепре пьяный атошник-дезертир избил патрульных.

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