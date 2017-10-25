На Донбассе дезертировал военный с оружием

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Один из военнослужащих с оружием самовольно покинул место службы в зоне проведения АТО в Луганской области, говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации в Facebook.

"Военной службой правопорядка Вооруженных сил Украины и Национальной полицией Украины разыскивается военнослужащий воинской части А1008 — солдат Александр Константинович Чуйков, 1990 года рождения. Он 21 октября текущего года самовольно покинул место несения службы с оружием в районе города Счастье", — говорится в сообщении.

facebook.com/odalug/ Солдат Александр Константинович Чуйков

Военный имеет следующие приметы: рост — 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одетый в военную форму, но может быть в гражданской одежде.

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