Остановите, Пете надо выйти! США против Порошенко

Николай Лаврентьев, РИА Новости

Ставить главу государства на место, намекнув на то, что его самостоятельность давно вышла за рамки допустимого, будут с помощью целого арсенала инструментов воздействия.

Фактор Саакашвили

Не секрет, что прежде чем развернуть бурную деятельность в Украине, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили долгое время находился в Соединенных Штатах. Политик не любит рассказывать, чем занимался во время заокеанского путешествия, но учитывая его достаточно агрессивное возвращение, легко допустить — без покровительства верхов, Саакашвили вряд ли мог бы себе позволить то, что позволяет сейчас.

Об этом косвенно может свидетельствовать тот факт, что накануне эпохального прорыва грузина через украинскую границу, "смотрящий" США в Украине Курт Волкер настоятельно советовал власти не трогать Саакашвили. Не исключено, что миссия бывшего губернатора — сделать управление Порошенко государством не такой уж безраздельным, как это видится сейчас.

Тем не менее, по словам политолога Алексея Якубина, Саакашвили на полную катушку будет использовать имидж "друга США". Даже если это не так.

"Грузинский экс-президент и те, кто сейчас его окружают хотели бы, чтобы их воспринимали в качестве репрезентантов мнения американских партнеров. Но, в целом, я думаю, что в действительности это далеко не так, - говорит эксперт. — Вероятнее всего, Соединенные Штаты донесли до Порошенко, что Саакашвили нельзя трогать. Тем не менее, я бы не стал говорить о том, что здесь присутствует какая-то четкая линия поддержки экс-президента Грузии. Возможно, Саакашвили где-то поддерживает Сорос, но если говорить о республиканцах, ориентированных на Трампа, то пока что не заметно активной поддержки того, что делает Саакашвили. На него, скорее, ориентируется часть украинского олигархата".

"Оффшоры" не забыты

Рычагом воздействия на украинского президента вполне можно рассматривать и, так называемое, "панамское досье". В Украине многие уже подзабыли о том, что Петр Алексеевич стал одним из главных действующих лиц офшорного скандала, в который вляпались целый ряд видных политиков.

Но, вероятно, об этом прекрасно помнят в больших кабинетах Госдепа США. Чем обязательно воспользуются, в случае, если Порошенко затеет свою игру.

"В некоторых странах Европы и мира "панамское досье" уже сыграло роль детонатора в политическом плане. Пертурбации случились на Мальте, в отставку ушло руководство страны в Исландии и в некоторых странах Латинской Америки, — говорит Якубин. — Пока что историю с офшорами не используют активно, но она находится в загажнике. В нужный момент никто не мешает вытащить этот компромат на поверхность. А мы понимаем, что эта информация может быть без проблем раскручена в Украине, тем более что она близко граничит с темой антикоррупционной борьбы. Достаточно вспомнить, какой резонанс вызвало журналистское расследование по офшорным делам Порошенко как в обществе, так и на Банковой".

Бизнес "по-старому"

Еще один "стоп-кран", за который могут дернуть в Штатах в случае, если Порошенко совсем уж отобьется от рук — тема бизнеса президента. Несмотря на все обещания и слова о "слепых трастах", глава государства продолжает управлять и своими многомиллионными активами.

"Подсветить" эту тему, и даже дать ей новую жизнь не сложно. А вот последствия для Петра Алексеевича могут быть достаточно печальными.

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"США ничего не стоит раскрутить темы, связанные с бизнесом Порошенко в Украине и зарубежом. Ведь президент продолжает быть собственником целого ряда компаний и, по большому счету, олигархом. Отдельно может всплыть история обширных и плотных связей с теми, с кем он номинально борется — действующими олигархами, с которыми он поддерживает тактические союзы. НАБУ и США при желании спокойно могут вытащить эту тему на поверхность", — говорит Алексей Якубин.

Прощай, оружие!

Серьезным ударом по новой власти и лично позициям президента этим летом стал скандал с возможной продажей Украиной оружия главному стратегическому врагу США — Северной Корее.

В августе авторитетная The New York Times опубликовала статью под названием "Северокорейский ракетный успех связан украинским заводом". Речь в материале идет о том, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке".

"Публикации о продаже Украиной оружия в свое время появлялись не случайно», — считает Якубин. - Пока что многие из них не подтверждались не получили дальнейшего развития. Но я думаю, что это были определенные намеки Банковой — мол, если вы не будете с нами активно сотрудничать, подобные скандалы будут активно раскручиваться. Мы видим по общественному мнению в западных странах, в частности, Соединенных Штатов, что отношения с Украиной могут ухудшиться. Вплоть до введения какого-то превентивного набора санкций. Продажа Украиной оружия остается актуальным инструментом воздействия на Порошенко".