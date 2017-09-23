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    Взрыв в центре Донецка: пострадали восемь человек

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (182)

    (обновлено: )42703
    Как отмечается, совершено покушение на заместителя председателя Совета министров ДНР, министра доходов и сборов Александра Тимофеева. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали восемь человек.
    Александр Тимофеев
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Восемь человек пострадали в результате взрыва в центре Донецка в субботу утром, сообщили на официальном сайте ДНР.

    "Сегодня в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха совершено покушение на заместителя председателя Совета министров ДНР, министра доходов и сборов Александра Тимофеева. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали восемь человек", — говорится в сообщении на официальном сайте ДНР.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В правоохранительных органах информацию пока не комментируют.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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