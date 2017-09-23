Взрыв в центре Донецка: пострадали восемь человек

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КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Восемь человек пострадали в результате взрыва в центре Донецка в субботу утром, сообщили на официальном сайте ДНР.

"Сегодня в 8:30 на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха совершено покушение на заместителя председателя Совета министров ДНР, министра доходов и сборов Александра Тимофеева. По предварительным данным, всего в результате взрыва пострадали восемь человек", — говорится в сообщении на официальном сайте ДНР.

В правоохранительных органах информацию пока не комментируют.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.