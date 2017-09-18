наверх
18.09.201716:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В ДНР заявили о взрыве в Донецке самодельной бомбы

    (обновлено: )24701
    О пострадавших в результате взрыва не сообщается. По данным правоохранителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, ни один объект, находящийся под охраной ГСВО МВД, не получил повреждения.
    Милиционер сторонник ДНР
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Самодельное взрывное устройство сработало в сточной канаве в Донецке, сообщила в понедельник пресс-служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    "Группа задержания ГСВО (Госслужбы вневедомственной охраны — ред.) по городу Донецку получила сигнал о срабатывании тревожных сигнализаций одновременно на нескольких объектах охраны по бульвару Шевченко. Прибыв на место через 1 минуту, правоохранители выяснили, что в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

    Свиньи
    RIA News Игорь Егоров | Перейти в фотобанк
    Не АТО так чума: на Донбассе новая напасть

    О пострадавших не сообщается. По данным правоохранителей, ни один объект, находящийся под охраной ГСВО МВД, не получил повреждения.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Избрание меры пресечения директору детского лагеря "Виктория"
    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии
    Ураган в Румынии
    В Украину движется смертельный ураган
    Петр Порошенко на форуме YES
    YES-2017. Ялтинская конференция в Киеве
    Выход кораблей Балтийского флота в море в рамках учений "Запад-2017"
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии