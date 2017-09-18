В ДНР заявили о взрыве в Донецке самодельной бомбы

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Самодельное взрывное устройство сработало в сточной канаве в Донецке, сообщила в понедельник пресс-служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Группа задержания ГСВО (Госслужбы вневедомственной охраны — ред.) по городу Донецку получила сигнал о срабатывании тревожных сигнализаций одновременно на нескольких объектах охраны по бульвару Шевченко. Прибыв на место через 1 минуту, правоохранители выяснили, что в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. По данным правоохранителей, ни один объект, находящийся под охраной ГСВО МВД, не получил повреждения.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.