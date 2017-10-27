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    Воля о покушении на Мосийчука: Внутренние разборки

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (57)

    (обновлено: )68
    Версия о "российском следе" в деле о покушении на Игоря Мосийчука вызывает сомнения: скорее, это внутренние разборки, а может быть, заметание следов, кто-то убирает ненужных свидетелей, считает политолог Владимир Воля.
    Владимир Воля
    Скриншот с Youtube

    РИА Новости Украина

    В среду вечером в Соломенском районе Киева произошел взрыв. Рассматривается версия покушения на народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. В результате взрыва погибли два человека – охранник нардепа и случайный прохожий. Еще один пострадавший – политолог Виталий Бала – был успешно прооперирован в больнице.

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    Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал одной из версий при расследовании теракта "действия российских спецслужб". 

    Не все в эту версию готовы поверить. Так, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля выразил сомнение в том, что в деле о покушении на политика-"радикала" есть российский след. По его мнению, Москва должна бы, напротив, наградить Мосийчука… за Крым. 

    "По поводу покушения на Мосийчука. Скорее всего, внутренние разборки. Возможно, что это связано с какими-то лоббистскими делами, и кто, против кого лоббировали, мстит. Помните разговор и ситуацию на видео, когда Мосийчука пытались судить за взятки?

    Возможно, что это связано с его деятельностью на Донбассе во время конфликта, войны. Возможно, что каким-то образом это связано с недавней смертью одного из видных азовцев в Харьковской области. И тут в этих двух случаях либо разные версии мести, либо разные версии заметания следов, убирания ненужных свидетелей "старины глубокой", — написал Воля на своей странице в Facebook.

    При этом эксперт выразил сомнение, что "есть в этом след РФ". 

    "Наоборот, Москва должна ему (Мосийчуку — Ред.) дать награду за помощь в аннексии Крыма. 24 февраля 2014 года от имени "Правого сектора" в эфире телеканала "112 Украина" пообещал отправить в Крым "поезд дружбы", — напомнил Воля. 

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    И обратился к Википедии: "Мы, как в 90-м УНСО, поедем в Крым, и тогда публика, подобная этой, как крысы убегали, когда колонна унсовцев входила в Севастополь… Соборность является одной из наших самых больших ценностей", — заявил Мосийчук [10]… Хотя там в Википедии пишут, что такое заявление было одной из ошибок украинского руководства того времени, в реальности не ясно, ошибка ли?..".

    "Если помните, то при президентстве Януковича в руководстве страны и спецслужб было много людей, работавших в интересах соседнего государства — во власти и в оппозиции", — отметил эксперт. 

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    В постскриптуме к своему посту он добавил, что "ещё одной такой "ошибкой" было шоу одного западноукраинского деятеля с публичными выступлениями, что они не признают власть в Киеве, (что он – Ред.) перейдёт Днепр и погонит кого-то аж за Дон". 

    "Ему за это ничего не было, а в 2012 году стал нардепом аж до осени 2014 года. Это о российском следе в событиях 2013-2014 годов", — резюмировал эксперт, не называя имени экс-нардепа.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что обвинения в адрес России в связи с покушением на депутата Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука является очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии. 

    Напомним, в декабре 2014 года Игорь Мосийчук выложил в сеть свое видеообращение, в котором призвал доставить главу Чечни Рамзана Кадырова на Майдан.

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