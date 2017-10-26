Вилкул о громких взрывах и покушениях за год: ни один эпизод не раскрыт

Из личного архива Александра Вилкула

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул заявил, что за год в Украине произошло около 10 громких взрывов и покушений, и ни один эпизод не раскрыт, передает "112 Украина".

Так он прокомментировал расследование и версии взрыва, в котором погибло два человека и пострадали еще трое, среди которых народный депутат Игорь Мосийчук.

Народный депутат не берется судить о версиях взрыва, но настаивает, что преступление должно быть раскрыто.

"Могу сказать, у нас за последний год около 10 взрывов произошло, — в Киеве, в Днепре, в Харькове. Ни один из этих взрывов не раскрыт, и мы не знаем, кто заказчик и исполнитель. Огромное количество еще и убийств. Иногда огромное количество и политических убийств не раскрытых. Пока преступники, будь то криминалитет, будь то политика, бытовуха, что угодно, не будут считать, что у нас есть возмездие за совершение таких преступлений, то Украина и дальше будет скатываться в Чикаго 30-ых годов", — уверен он.

По мнению Вилкула, также неспокойной обстановке способствует большое количество нелегального оружия на руках и понижение уровня жизни в стране.

При взрыве в среду вечером в центре Киева два человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших – Мосийчук, медики оценивают его состояние как тяжелое. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт".

Следствие рассматривает несколько версий взрыва, среди которых покушение на Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам.

В Киеве также говорят о чеченском следе – по словам советника главы МВД Украины Ивана Варченко, в 2014 году Кадыров прямо говорил о намерении расправиться с Мосийчуком.