Спиридонов: у украинцев нет к Мосийчуку "ни любви, ни тоски, ни жалости"

РИА Новости Украина

Вечером в среду, 25 октября, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук пострадал в результате взрыва в Соломенском районе Киева. ЧП произошло возле офиса телеканала "Эспрессо". В политсиле заявили о покушении на нардепа.

Также в результате происшествия травмы разной степени тяжести получил известный политолог Виталий Бала.

Член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь. Случайной жертвой взрыва стал 36-летний Михаил Мормиль, от полученных ранений он скончался в больнице, добавил нардеп. По его словам, до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником юридического департамента МВД, после увольнения занимался частной юридической практикой.

Политический эксперт Николай Спиридонов на своей странице в Facebook проанализировал произошедшее.

"1) Вряд ли это было покушение, подготовленное спецслужбами, потому что тогда вряд ли бы кто-то выжил. А мы знаем, что депутат Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала остались живы. Более вероятно, что это внутренние разборки. И у депутата, и у политолога было очень много врагов…

2) Трагедия в очередной раз продемонстрировала, что украинское общество, к сожалению, разделилось на "панов" и "холопов": депутата отвезли в частную клинику "Борис", а его охранника и политолога в 17-ю городскую больницу. Это при том, что по данным СМИ именно охранник героически спас Игоря Мосийчука. Всё равно его жизнь посчитали менее ценной и парень вскоре умер. И сейчас в СМИ даже не называют его фамилию.

Пресса постоянно говорила про состояние здоровья именно депутата, а что там с Виталием Балой стало известно намного позже (ранение печени).

3) Почти никто из рядовых украинцев не выражает Мосийчуку сочувствия, а многие даже открыто желают ему смерти. Увы, но антирейтинг Мосийчука лично и Верховной Рады в целом уже давно зашкаливает. У рядовых украинцев нет к нему "ни любви ни тоски ни жалости".

4) Уровень безопасности в столице Украины постоянно снижается. И увы, нет особого оптимизма, что дело быстро расследуют. С огромной вероятностью, это будет очередной долгоиграющий "глухарь".

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5) Именно слабая работа правоохранительных органов подталкивает преступников к подобным преступлениям. Резонансные убийства (Бузины, Шеремета, Вороненкова…) не раскрыты. Преступники имеют все основания ощущать свою безнаказанность", — написал Спиридонов.