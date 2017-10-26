СМИ узнали о состоянии раненной при покушении на Мосийчука

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Киевлянка Надежда Тарасенко, которая была ранена при покушении на нардепа Мосийчука, остается без сознания, из ее мозга врачи достали металлический шарик и фрагменты черепной кости, передает "Украинская правда".

Об этом сообщила ее дочь Ирина Рыбитская.

По ее словам, 56-летняя мама сейчас находится в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

"Сначала врачи думали, что там только обломки. Говорили, что просто достанут и зашьют рану. Но, когда начали доставать, то оказалось, что прямо в мозг, на 4 сантиметра проник металлический шарик. Он прошел через кость и измельчил ее. Части кости тоже попали в мозг. Она находится в тяжелом состоянии без сознания", — рассказала Рыбитская.

Рыбитская рассказала, что в момент взрыва ее мама возвращалась домой с работы и случайно попала в зону теракта.

"Мы были дома, когда услышали очень громкий взрыв. Я сразу позвонила маме. Она сказала, что, кажется, взорвался автомобиль и потеряла сознание", — рассказала женщина.

Она отметила, что мать проходила мимо жилого дома, где находится телеканал "Эспрессо.ТВ".

"Все только и говорят о том Мосийчуке, а о маме ни слова. Даже неизвестно сейчас, будет ли она жить. Никто даже не поинтересовался, как там она", — сказала Рыбитская.

При взрыве в среду вечером в центре Киева два человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших – Мосийчук, медики оценивают его состояние как тяжелое. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Следствие рассматривает несколько версий взрыва, среди которых покушение на Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам. В Киеве также говорят о чеченском следе – по словам советника главы МВД Украины Ивана Варченко, в 2014 году Кадыров прямо говорил о намерении расправиться с Мосийчуком.