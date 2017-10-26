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    СМИ узнали о состоянии раненной при покушении на Мосийчука

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (48)

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    По словам дочери пострадавшей, 56-летняя мама сейчас находится в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Киевлянка Надежда Тарасенко, которая была ранена при покушении на нардепа Мосийчука, остается без сознания, из ее мозга врачи достали металлический шарик и фрагменты черепной кости, передает "Украинская правда".

    Об этом сообщила ее дочь Ирина Рыбитская.

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    По ее словам, 56-летняя мама сейчас находится в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

    "Сначала врачи думали, что там только обломки. Говорили, что просто достанут и зашьют рану. Но, когда начали доставать, то оказалось, что прямо в мозг, на 4 сантиметра проник металлический шарик. Он прошел через кость и измельчил ее. Части кости тоже попали в мозг. Она находится в тяжелом состоянии без сознания", — рассказала Рыбитская.

    Рыбитская рассказала, что в момент взрыва ее мама возвращалась домой с работы и случайно попала в зону теракта.

    "Мы были дома, когда услышали очень громкий взрыв. Я сразу позвонила маме. Она сказала, что, кажется, взорвался автомобиль и потеряла сознание", — рассказала женщина.

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    Она отметила, что мать проходила мимо жилого дома, где находится телеканал "Эспрессо.ТВ".

    "Все только и говорят о том Мосийчуке, а о маме ни слова. Даже неизвестно сейчас, будет ли она жить. Никто даже не поинтересовался, как там она", — сказала Рыбитская.

    При взрыве в среду вечером в центре Киева два человека погибли, еще трое получили ранения. Среди пострадавших – Мосийчук, медики оценивают его состояние как тяжелое. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт". Следствие рассматривает несколько версий взрыва, среди которых покушение на Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам. В Киеве также говорят о чеченском следе – по словам советника главы МВД Украины Ивана Варченко, в 2014 году Кадыров прямо говорил о намерении расправиться с Мосийчуком.

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    Место взрыва около офиса телеканала "Эспрессо"
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