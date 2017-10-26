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    Общество

    Покушение на Мосийчука: СМИ узнали подробности о погибшем экс-полицейском

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (44)

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    У погибшего полицейского осталась очень больная мать, у нее сахарный диабет. Также у него остались двое братьев, 39-летний Саша и 28-летний Игорь, а также 27-летняя сестра Галина.
    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Погибший при покушении на народного депутата от фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука бывший сотрудник полиции 36-летний Михаил Мормиль жил рядом с местом ЧП, передает  "Обозреватель".

    Соседи рассказали о жизни бывшего правоохранителя.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Знаю Мишу с детства. У него есть двое братьев, 39-летний Саша и 28-летний Игорь, а также 27-летняя сестра Галина. Хорошие ребята, они росли на моих глазах", — рассказала соседка.

    По ее словам,  у Михаила есть отец Петр и мать Вера, которая сильно болеет.

    "У них очень больная мама, у нее сахарный диабет, постоянно ходит по врачам. Не знаю, как она переживет все это", — рассказала соседка.

    Также женщина сообщила, что Михаил ранее был женат, но потом развелся.

    Как рассказал народный депутат Украины, советник министра МВД Антон Геращенко, до 2015 года, подполковник Мормиль был сотрудником Юридического Департамента МВД. После увольнения занимался частной юридической практикой.

    Напомним, Михаил Мормиль стал случайной жертвой покушения на нардепа Мосийчука, так как во время взрыва просто проходил мимо.

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    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
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